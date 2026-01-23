Tại sao ảnh du lịch và thực tế 'một trời một vực'?

Cổng trời hay cánh cổng thiên đường tại đền Lempuyang ở Karangasem, Bali nằm trong top 10 điểm check-in khiến du khách "vỡ mộng" vì thực tế khác xa ảnh trên mạng. Ảnh: @poppyyyy789.



Hình ảnh đã và đang trở thành một trong những động lực mạnh mẽ ảnh hưởng đến quyết định du lịch của nhiều người. Nghiên cứu do Expedia Group phối hợp Luth Research thực hiện năm 2023 cho thấy gần một nửa số du khách dựa vào ảnh và video trên mạng để chọn điểm đến cho kỳ nghỉ của họ, trong đó nền tảng như Instagram đóng vai trò trung tâm trong việc truyền cảm hứng du lịch.

Tuy nhiên, trên thực tế, mạng xã hội tạo ra một “vòng lặp” khá rõ, những điểm dễ chụp, dễ “lên hình” trở nên thu hút hơn, trong khi các khía cạnh đời sống thực tế bị lược bỏ. Điều này tạo ra một phiên bản “ảo diệu” của điểm đến, khác biệt với những gì du khách gặp ngoài đời.

Một nguyên nhân quan trọng nằm ở cách hình ảnh được lựa chọn và xử lý trước khi đăng tải. Ảnh du lịch trên mạng xã hội hiếm khi là khoảnh khắc ngẫu nhiên. Chúng thường được chụp ở góc máy thuận lợi, vào thời điểm ánh sáng đẹp nhất trong ngày, hoặc được chỉnh màu để tăng độ trong, độ ấm và cảm giác “mơ màng”.

Những yếu tố này giúp bức ảnh thu hút tương tác, nhưng đồng thời làm lu mờ những chi tiết thực tế kém lung linh như thời tiết xấu, không gian chật chội hay sự đông đúc của khách du lịch.

Ảnh trên mạng (trái) và thực tế (phải) tại nấc thang lên thiên đường (Đà Lạt). Ảnh: Linhhuongtran, Cúc Tiên Trần.

Bên cạnh đó, góc chụp và thiết bị cũng góp phần tạo ra sự chênh lệch. Ống kính góc rộng, góc máy thấp hoặc điểm đứng được chọn lọc có thể khiến cảnh quan trông rộng lớn, cao hơn hoặc hoành tráng hơn so với cảm nhận bằng mắt thường. Khi du khách đứng ở vị trí khác, hoặc nhìn toàn cảnh bằng trải nghiệm thực tế, cảm giác “không giống trong ảnh” dễ xuất hiện.

Một nguyên nhân khác ít được chú ý là yếu tố thời điểm. Nhiều bức ảnh lan truyền được chụp vào khoảnh khắc hiếm gặp - lúc sáng sớm, khi chưa đông người, hoặc đúng thời khắc ánh sáng đẹp nhất. Trong khi đó, phần lớn du khách lại đến vào giờ cao điểm, mùa cao điểm hoặc điều kiện thời tiết không lý tưởng. Sự khác biệt về thời gian khiến cùng một địa điểm mang hai “bộ mặt” hoàn toàn khác nhau.

Hơn nữa, vai trò của thuật toán mạng xã hội là không thể thiếu. Các nền tảng thường ưu tiên hiển thị những hình ảnh bắt mắt, giàu cảm xúc và dễ gây ấn tượng. Dần dần, những khung hình lung linh ấy trở thành “chuẩn kỳ vọng” trong tâm trí người xem, dù chúng chỉ đại diện cho một lát cắt rất hẹp của thực tế. Những gì bình thường, lộn xộn hoặc thiếu tính thẩm mỹ hiếm khi được lan truyền, dù đó mới là phần chiếm đa số trong trải nghiệm ngoài đời.

Hiệu ứng này càng rõ nét với nội dung do blogger, influencer hoặc các kênh du lịch chuyên nghiệp tạo ra. Trong nhiều trường hợp, hình ảnh không chỉ để chia sẻ trải nghiệm mà còn gắn với mục tiêu thương mại, quảng bá điểm đến hoặc xây dựng hình ảnh cá nhân. Điều đó khiến việc “kể câu chuyện đẹp nhất” được ưu tiên hơn việc phản ánh đầy đủ bối cảnh.

Tất cả những yếu tố trên không chỉ khiến ảnh du lịch trông đẹp hơn thực tế, mà còn định hình kỳ vọng của du khách. Nhiều người lên kế hoạch chuyến đi dựa trên những khung hình đã được chọn lọc kỹ, tưởng tượng về không gian yên tĩnh và trải nghiệm riêng tư. Khi đối diện với đám đông, thời tiết không thuận lợi hoặc góc nhìn khác xa hình dung ban đầu, cảm giác hụt hẫng là điều khó tránh khỏi.

Dù vậy, không thể phủ nhận mặt tích cực của hình ảnh lan truyền. Những bức ảnh đẹp giúp nhiều điểm đến được biết tới rộng rãi hơn, thúc đẩy du lịch và mang lại nguồn thu quan trọng cho địa phương.

Nói cách khác, ảnh du lịch trên mạng không hẳn là “giả”, mà là một phiên bản được chọn lọc của thực tế. Khi nhìn chúng như nguồn cảm hứng thay vì bản mô tả trọn vẹn, du khách sẽ dễ điều chỉnh kỳ vọng hơn và có nhiều cơ hội tận hưởng trọn vẹn những trải nghiệm ngoài đời, dù không hoàn hảo như trong ảnh.

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: znews.vn