Tai nạn hầm lò khiến 5 công nhân than thiệt mạng

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) chỉ đạo công tác tìm kiếm, khắc phục sau vụ tai nạn khiến 5 công nhân than thiệt mạng tại khai trường Công ty than Hòn Gai - Ảnh: HOÀNG YẾN