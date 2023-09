Tai nạn giữa ôtô và xe công nông kéo rơmoóc, 1 người chết

Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: TTXVN phát)



Vào khoảng 4 giờ 20 ngày 30/9, trên đường Tỉnh lộ 788, thuộc ấp Sa Nghe, xã An Cơ, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ôtô mang biển kiểm soát 70A-173.78 với xe công nông mang biển kiểm soát 70LA-6308, kéo theo rơmoóc không biển số.

Xe ôtô do anh Nguyễn Văn V., (sinh năm 1983, trú ấp Sa Nghe, xã An Cơ, huyện Châu Thành, Tây Ninh) điều khiển, đi hướng từ Ngã Ba Vịnh thuộc xã Đồng Khởi về xã An Cơ.

Khi đến khu vực thuộc ấp Sa Nghe, xã An Cơ, ôtô va chạm với xe công nông do anh Nguyễn Văn Đạt (sinh năm 1989, trú ấp Sa Nghe, xã An Cơ, huyện Châu Thành) điều khiển cùng chiều phía trước.

Sau cú đâm mạnh, xe ôtô do anh V. điều khiển hư hỏng nặng, phần đầu xe bị dồn ép.

Người dân xung quanh đã hỗ trợ để đưa nạn nhân ra khỏi xe nhưng anh V. đã tử vong tại hiện trường. Tài xế xe công nông không bị thương, rơmoóc bị hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn, phía sau rơ-moóc của xe máy kéo bị hư hỏng. (Ảnh: TTXVN phát)



Nguyên nhân ban đầu được ngành chức năng xác định do trời tối kèm theo mưa, tầm quan sát của anh Nguyễn Văn V. bị hạn chế, không chú ý quan sát phương tiện đang di chuyển chậm phía trước nên gây ra tai nạn.

Hiện cơ quan chức năng đã hoàn tất khâu khám nghiệm hiện trường, đang tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Tác giả: Thanh Tân

Nguồn tin: vietnamplus.vn