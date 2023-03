Sự thật đoạn clip Hoài Linh gây "náo loạn" mạng xã hội tối 8-3

Mạng xã hội chia sẻ đoạn clip của nghệ sĩ Hoài Linh với tốc độ chóng mặt

Theo đó, trong đoạn clip, nam danh hài mặt không biểu cảm, giả giọng thiếu nhi đọc lời ca khúc "Bông hoa tặng cô".

Hoài Linh mặc áo thun, gài nút kín cổ, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hình ảnh hiện tại của danh hài khiến khán giả đặc biệt quan tâm và đó là lý do khiến đoạn clip này được cư dân mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Video đã thu về hơn 11,2 triệu lượt xem.

Người hâm mộ cho rằng sau thời gian "im hơi lặng tiếng", Hoài Linh đã trở lại mạng xã hội. Tuy nhiên bên cạnh những lời thăm hỏi sức khỏe nam diễn viên, một số người bày tỏ sự hoài nghi, vì trước đó vài tuần, hình ảnh của Hoài Linh trong các buổi tập kịch hay diễn sân khấu trông khác hoàn toàn.

Clip NSƯT Hoài Linh gây náo loạn mạng xã hội tối 8-3

Tuy nhiên, sự thật thì đoạn clip này là clip cũ, đã xuất hiện trên kênh TikTok của nghệ sĩ Hoài Linh ngày 8-3-2021. Trong khi đó, kênh TikTok của nam nghệ sĩ đã dừng hoạt động từ tháng 4-2021 với 3,6 triệu người theo dõi.

Chỉ là trùng ngày 8-3, ai đó đã cố tình lấy lại clip cũ và chia sẻ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, vì sức hút đặc biệt của nghệ sĩ Hoài Linh nên đoạn clip này được cư dân mạng nhanh tay chia sẻ. Điều đó khiến một số người tưởng anh đã trở lại mạng xã hội.

Anh đang trở lại showbiz và được khán giả đón nhận

Sau thời gian kín tiếng, đầu năm 2022, nghệ sĩ Hoài Linh đang từng bước trở lại showbiz. Anh tham gia các chương trình hội chợ, diễn từ thiện...đều nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả hâm mộ. Tuy vậy, các tài khoản mạng xã hội của nam danh hài vẫn không có bài đăng mới. Hoài Linh chỉ lộ diện qua hình ảnh, clip của bạn bè chia sẻ hay trong các buổi diễn cải lương, ca nhạc mà đồng nghiệp chia sẻ.

Anh đã trở lại nhưng không còn sử dụng mạng xã hội



Trong các clip do fan đăng tải, nhiều người nhận xét Hoài Linh trông "cứng tuổi" và mệt mỏi hơn trước. Tuy nhiên, nam danh hài luôn thoải mái trò chuyện, chụp hình với người hâm mộ.

