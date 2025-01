Sự cố xảy ra tại dự án Thủy điện Đăk Mi 1, đã bàn giao 5 nạn nhân cho gia đình

... Dự án Thủy điện Đăk Mi 1 được UBND tỉnh Kon Tum cấp chủ trương đầu tư và được Tổng Cục Năng lượng; Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo - Bộ Công Thương thẩm định, đánh giá thiết kế kỹ thuật đầy đủ, đảm bảo theo quy định hiện hành. Trong quá trình khởi công dự án, Ban Quản lý dự án Thủy điện Đăk Mi 1 luôn chấp hành nghiêm, đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an toàn phòng cháy chữa cháy và các vấn đề liên quan. Bên cạnh đó, nhận thức rõ tầm quan trọng trong việc đảm bảo an toàn lao động trên công trường, Ban Quản lý dự án Thủy điện Đăk Mi 1 đã quán triệt nghiêm khắc đối với các nhà thầu thi công, các công nhân tại công trường để đảm bảo an toàn lao động. Cùng với đó, Ban Quản lý dự án Thủy điện Đăk Mi 1 luôn chấp hành đầy đủ các quy định, nội quy của Nhà nước trong quá trình thực hiện dự án Thủy điện Đăk Mi 1.