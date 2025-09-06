Sống trọn chất Seoul thời thượng tại “đô thị 15 phút” giữa trung tâm Thanh Hóa

Chạm nhịp sôi động, sống chất thời đại

Songdo, một thành phố mới thuộc Seoul (Hàn Quốc), là một trong những hình mẫu của mô hình “đô thị 15 phút”, nơi mọi nhu cầu thiết yếu của cư dân đều nằm trong bán kính 15 phút di chuyển, thậm chí vài phút đi bộ. Từ nhà ở đến văn phòng, trường học, bệnh viện, công viên, trung tâm thương mại, quán café hay phòng gym… tất cả đều được kết nối chặt chẽ, giúp cư dân tận hưởng cuộc sống trọn vẹn mà không mất thời gian cho quãng đường dài.

Lấy cảm hứng từ xứ sở kim chi, K-Park Avenue tại Vinhomes Star City không chỉ tái hiện phong cách kiến trúc mà còn mang trọn tinh thần sôi động, tiện nghi của Seoul về với Thanh Hóa. Tọa lạc trên trục Đại lộ Hùng Vương - một trong những tuyến đường nhộn nhịp nhất xứ Thanh, đi cùng hệ tiện ích đẳng cấp mang thương hiệu Vingroup, dự án đặt cư dân vào trung tâm của một “thế giới” giao thương, giải trí sôi động. Bước xuống chân tòa nhà là phố thương mại nội khu rực rỡ ánh đèn. Chỉ mất ít phút đi bộ để đến trường học Vinschool và các cơ quan hành chính trọng điểm. Các điểm hẹn giải trí hay mua sắm đều nằm ngay trong vòng bán kính 15 phút di chuyển.

K-Park Avenue nằm tại mặt tiền Đại lộ Hùng Vương, sở hữu hệ tiện ích đẳng cấp phong cách Hàn

Sự tiện lợi ấy mang đến một thay đổi căn bản trong nhịp sống. Mỗi ngày, cư dân không còn phải lên kế hoạch tỉ mỉ để cân bằng công việc, gia đình và bản thân. Thay vào đó, mọi nhu cầu đều được đáp ứng tức thì.

Buổi sáng, cư dân K-Park Avenue có thể tập thể thao trong vườn K-Garden Space, thưởng thức ly café bên hồ bơi vô cực trước khi bắt đầu công việc. Buổi chiều, chỉ cần vài phút là đã có mặt tại lớp học của con hoặc một cuộc hẹn gặp đối tác. Buổi tối, cư dân có thể thư giãn ngắm nhìn bức tranh phố thị từ ban công kính panorama hay hòa mình vào không khí sôi động của phố ánh sáng ngay nội khu.

K-Park Avenue đang tạo nên cơn sốt mới tại xứ Thanh

Vợ chồng chị Mai Lan và anh Han Minsoo, một gia đình Việt - Hàn đang sinh sống tại Thanh Hóa cho biết, họ bị chinh phục bởi không gian sống đậm chất Seoul của K-Park Avenue. Với anh Minsoo, khung cảnh và nhịp sống nơi đây gợi nhớ về quê hương Hàn Quốc. Còn chị Lan lại đặc biệt ấn tượng khi mọi tiện ích bao quanh thuận tiện cho việc làm việc, chăm sóc gia đình, bản thân.

“Khi không phải tốn nhiều thời gian cho việc đi lại, chúng tôi có thêm hàng chục giờ mỗi tuần để nấu ăn cùng nhau, chơi với con và tận hưởng những buổi tối lãng mạn”, chị Lan chia sẻ.

Mỗi khoảnh khắc, một trải nghiệm trọn vẹn

K-Park Avenue không dừng lại ở việc cung cấp tiện ích, mà biến mỗi điểm chạm thành một trải nghiệm đáng nhớ. Ngay từ lối vào, cổng Seoul Light Gate với dải ánh sáng rực rỡ gợi nhớ đêm Dongdaemun, mang lại cảm giác hứng khởi từ bước chân đầu tiên. Trên cao, Sky Garden trải dài dọc ban công kính mở ra khoảng không xanh mát, như đang đứng giữa Seoul Forest nơi tầng không.

Khu tiện ích K-Garden Space được thiết kế như một resort kiểu Jeju, với bể bơi vô cực, vườn thư giãn, khu thể thao và lounge cộng đồng tạo thành không gian kết nối và phục hồi năng lượng. Khi thành phố lên đèn, phố ánh sáng nội khu bắt nhịp với những quán ăn, cửa hàng và hoạt động giải trí về đêm, tái hiện nhịp sống Hongdae giữa lòng Thanh Hóa.

Anh Hoàng Nam, nhà đầu tư đến từ Hà Nội, nhìn nhận: “Các thành phố lớn đều hướng đến mô hình “đô thị 15 phút” vì tính bền vững và khả năng giữ giá trị bất động sản cao. K-Park Avenue đi trước xu hướng tại Thanh Hóa, nên tôi tin khu căn hộ này sẽ là nơi sống mơ ước của cư dân thành đạt trong thời gian dài, song song với đó, giá trị căn hộ sẽ tăng trưởng bền vững.”

K-Park Avenue mang đậm dấu ấn kiến trúc Hàn Quốc hiện đại

Theo Savills, bất động sản tích hợp đầy đủ tiện ích theo mô hình “đô thị 15 phút” thường giữ giá trị bền vững và có biên độ tăng giá cao. Xu hướng này xuất phát từ nhu cầu giảm thời gian di chuyển, nâng cao chất lượng sống và khả năng kết nối cộng đồng. Đặc biệt, thế hệ trẻ sẵn sàng trả giá cao hơn để sở hữu nhà ở trong các khu vực có thể tiếp cận đầy đủ tiện ích, bởi họ coi trọng thời gian và ưu tiên trải nghiệm sống trọn vẹn mỗi ngày. Với việc đưa mô hình đô thị đã thành công của Seoul về với Thanh Hóa, K-Park Avenue hứa hẹn trở thành chuẩn mực sống và đầu tư mới cho thế hệ trẻ thành đạt Bắc Trung bộ.

