Sắp xét xử 2 cựu cán bộ công an liên quan vụ "dàn cảnh" cướp 37 tỷ đồng tiền ảo

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến 14/3, do Thẩm phán Ngô Ngọc Thắng làm Chủ tọa.



Phiên tòa sẽ có 13 luật sư bào chữa, bảo vệ cho các bị cáo, bị hại. Ngoài ra, tòa triệu tập 29 người tham dự với tư cách người làm chứng, người liên quan.



Theo cáo trạng, quá trình đầu tư, kinh doanh tiền ảo, Hồ Ngọc Tài (33 tuổi) và Trần Ngọc Hoàng (39 tuổi, cùng ngụ TP.Đà Nẵng) có quan hệ quen biết với Lê Đức Nguyên (34 tuổi, TP.Thủ Đức, TP.HCM).



Năm 2018, nghe Nguyên tư vấn, Tài đã bán khoảng 1.000 bitcoin tương đương 100 tỷ đồng để kinh doanh nhiều loại tiền điện tử trên các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế và bị thua lỗ, mất hết số tiền đầu tư.



Cho rằng Nguyên lừa đảo, Tài rủ Hoàng đi đòi lại số tiền điện tử đã bị mất; đồng thời rủ, thuê thêm nhiều đồng phạm tìm chỗ ở, cài định vị trên ô tô của Nguyên.



Ngày 17/5/2020, Tài và Hoàng tổ chức cùng đồng bọn sử dụng ô tô tạo vụ va chạm, chặn ô tô của Nguyên lại tấn công, uy hiếp, khống chế, đe dọa Nguyên và vợ con để chiếm đoạt nhiều loại tiền điện tử có giá trị hơn 37 tỷ đồng.



Ngày 23/6/2020, Cơ quan CSĐT- Bộ Công an đã khởi tố vụ án, sau đó khởi tố bị can và tạm giam 16 bị can liên quan trong vụ án.



Đáng chú ý, trong vụ án này, có 2 cựu cán bộ công an cùng bị truy tố về tội cướp tài sản là Nguyễn Quốc Dũng và Nguyễn Anh Tuấn.





