Sập tòa nhà do nổ xưởng sửa chữa ô tô, 28 người thương vong

Vụ nổ xảy ra vào ngày 31/5, tại tiệm sữa chữa ô tô số 1 ở Thành phố Bằng Tường, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc khiến một tòa nhà bị sập.

Vụ tai nạn khiến 3 người thiệt mạng và 25 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng, 22 người còn lại bị thương nhẹ.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng cứu hộ, cảnh sát và cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thực hiện các hoạt động cứu hộ. Những người bị thương đã được chuyển đến bệnh viện để điều trị khẩn cấp.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành cứu hộ tại hiện trường, đồng thời cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra sâu hơn để xác định nguyên nhân vụ việc.

