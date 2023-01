Sập cửa hàng tiện lợi vì để hàng hóa quá tải, 1 người tử vong

Rất đông lực lượng cứu nạn cứu hộ có mặt tại hiện trường sập cửa hàng tiện lợi - Ảnh: MINH HÒA

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 18-1, bác sĩ Nguyễn Duy Long - giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 (TP.HCM) - xác nhận đơn vị đã điều phương tiện và nhân sự tiếp cận hiện trường khi sập cửa hàng tiện lợi ở đường Vĩnh Hội, phường 4, quận 4.

Rất đông lực lượng cứu nạn cứu hộ có mặt tại hiện trường - Ảnh: MINH HÒA

Theo người dân chứng kiến tại hiện trường, phần tầng lầu của cửa hàng tiện lợi bất ngờ đổ sập, nhiều người đang ở tầng trệt bị đè, mắc kẹt.

Đến 9h50, lực lượng cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM phối hợp cùng công an địa phương giải cứu, đưa những người mắc kẹt ra ngoài. Lực lượng y tế cũng túc trực sẵn sàng sơ cứu cho nạn nhân khi đưa ra ngoài.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ đang đào bới trong đống đổ nát, cắt sắt để tiếp cận nạn nhân - Ảnh: MINH HÒA

Thiếu tá Huỳnh Nguyên Thuận, phó đội trưởng Đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM, cho biết lúc 9h, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07) nhận được thông tin từ Công an quận 4 có một công trình trên đường Vĩnh Hội, phường 4, quận 4 bị sập.

Khi đến nơi, lực lượng chức năng nắm tình hình có tám người bên trong chạy thoát ra ngoài kịp, còn một người mắc kẹt, bị đống đổ nát đè lên.

...

Ngay lập tức, các lực lượng triển khai lực lượng, dùng nhiều vật dụng gia cố lại công trình, đồng thời triển khai các công cụ chuyên dụng cắt, đưa hàng hóa, gạch… ra ngoài để tìm kiếm nạn nhân.

Đến 9h45, một nạn nhân nữ bị thương nặng được lực lượng cứu nạn cứu hộ đưa ra từ đống đổ nát. Nạn nhân nữ được đưa ra ngoài đã bất tỉnh và được lực lượng y tế đưa đi cấp cứu.

Hiện nay, lực lượng cứu nạn vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, rà soát.

Cũng theo thiếu tá Thuận, nguyên nhân sập ban đầu được xác định do lượng hàng để trên tầng lầu quá tải dẫn đến sập.

"Tết nên cửa hàng nhập hàng về nhiều để trên lầu, dẫn đến sập đổ sàn", thiếu tá Thuận nói tại hiện trường.

Theo lực lượng chức năng, tầng trên của cửa hàng được xây dựng bằng sắt. Đến 10h30, lực lượng cứu nạn cứu hộ vẫn đang di dời hàng hóa ra bên ngoài để tiếp tục tìm kiếm bên trong.

Your browser does not support the video tag.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bác sĩ Nguyễn Duy Long - giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 - xác nhận vụ sập cửa hàng tiện lợi khiến một người tử vong. "Nạn nhân là nữ, 15 tuổi. Thời điểm tiếp nhận tại hiện trường, nạn nhân đã ngưng tim. Các bác sĩ đưa lên xe cấp cứu nỗ lực hồi sinh tim, phổi nhưng bất thành. Nạn nhân sau đó được đưa vào Bệnh viện quận 4 và phía bệnh viện đã báo là tử vong" - bác sĩ Long nói.

Tác giả: Hoàng Lộc

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ