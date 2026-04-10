Sách lớp 3 chứa link web đen, nhà phát hành nói 'sự cố'

Tối 8/4, một số phụ huynh cho biết đường link nói trên xuất hiện trong câu 3, trang 59 của Vở bài tập Tin học lớp 3, Nhà xuất bản Đại học Huế. Học sinh được yêu cầu truy cập link, thực hiện một số thao tác như dùng nút cuộn của chuột, rồi nhận xét chức năng của nút này khi tìm kiếm video.

Tuy nhiên, dù tên link mang nội dung là video cho trẻ em, thực tế website này lại chứa nội dung không lành mạnh.

Sự việc nhanh chóng được chia sẻ. Các phụ huynh bày tỏ lo lắng nếu con cái xem được, và băn khoăn vì sao một website không phù hợp lại xuất hiện trong sách dành cho học sinh, được lưu hành trong trường.

Tối 8/4, Tiểu học 8-4 Mộc Châu (Sơn La), một trong những trường sử dụng sách này, cho biết đã nhận được phản ánh của phụ huynh. Theo trường, sách được tất cả trường học trên địa bàn sử dụng ba năm qua. Trước khi xảy ra sự việc, đường dẫn website trong sách "hoàn toàn bình thường" với các video phù hợp cho thiếu nhi. Trường cho rằng có thể trang web đã bị hack, chiếm quyền quản lý hoặc đổi chủ tên miền nên nội dung thay đổi ngoài kiểm soát.

Trả lời VnExpress chiều 9/4, Nhà xuất bản Đại học Huế cũng khẳng định ở thời điểm biên soạn, đường link dẫn đến trang web có video các bài hát thiếu nhi. Song, hiện link dẫn tới những "nội dung không phù hợp với môi trường giáo dục". Họ đang rà soát để báo cáo Cục An ninh mạng và cơ quan chức năng, nhằm sớm xử lý.

... Bài tập trong Sách Tin học lớp 3. Ảnh: Trường Tiểu học 8-4 Mộc Châu



Trên fanpage, trưa nay, Công ty Đại Trường Phát (DTP Group) - đơn vị phát hành sách, nhìn nhận đây là "sự cố kỹ thuật nghiêm trọng". Ngoài vở bài tập, sách Tin học lớp 3 do đơn vị này phát hành gặp lỗi tương tự.

"Chúng tôi đang khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục, hướng tới một nền tảng truy cập an toàn và ổn định hơn trong thời gian sớm nhất", thông báo nêu.

Sách và vở bài tập Tin học lớp 3 là của các tác giả Nguyễn Tương Tri (chủ biên), Nguyễn Vũ Đoan Trang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh, Nguyễn Văn Khang. Đây là tài liệu tham khảo, không nằm trong danh mục sách giáo khoa mà Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Cả Nhà xuất bản Đại học Huế và bên phát hành đều chưa cho biết số trường học đang sử dụng sách này, chỉ khuyến cáo học sinh không truy cập link để tránh tiếp cận nội dung độc hại. Phụ huynh cũng được lưu ý kiểm tra các nội dung trên Internet trước khi cho con em sử dụng.

Tác giả: Thanh Hằng

Nguồn tin: Báo VnExpress