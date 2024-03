Phương Nga 'đánh' Bình An ngay tại bàn ăn vì một hành động lỡ tay của chồng?

Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An là một trong những cặp đôi đẹp của làng giải trí Việt. Sau khi về chung một nhà, cặp đôi không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, khiến dân tình thích thú.

Mới đây nhất, diễn viên Bình An khiến netizen cười ra nước mắt khi chia sẻ một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc trên bàn ăn với bà xã. Cụ thể, trong lúc đang dùng bữa, Bình An "ngứa tay" nên đánh vào đùi bà xã.

Hành động bất ngờ này khiến Phương Nga giật mình thét to "Đau quá bạn ơi". Không những thể, cô nàng còn đánh lại ông xã như một cách để... trả thù!

Trước hành động của vợ, Bình An than thở trên trang cá nhân: "Vợ chồng là nghĩa cả đời. Ai ơi, chớ nghĩ những lời thiệt hơn. Chỉ là lỡ tay thôi mà quả báo đến nhanh thật".

Phương Nga "ăn miếng trả miếng" ông xã Bình An.



Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu, ai mới là "nóc nhà quyền lực" trong tổ ấm nhỏ của Bình An và Phương Nga. Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận, bày tỏ sự an ủi, động viên đến nỗi uất ức mà Bình An phải chịu đựng.

...

Trước đó, sau nhiều năm hẹn hò, Phương Nga và Bình An đã tổ chức hôn lễ vào năm 2022. Sau đám cưới, cặp đôi liên tục "phát cẩu lương" từ mạng xã hội đến đời thường, khiến dân tình không khỏi ghen tị.

Về bí quyết gìn giữ hạnh phúc gia đình sau hơn 1 năm về chung nhà, Á hậu Phương Nga từng tiết lộ trong một bài phỏng vấn hồi cuối năm 2023 rằng, dù cô và ông xã có tính cách tương đồng hay trái ngược thì cả hai cũng không hiểu được trong đầu người kia đang nghĩ gì.

"Tôi luôn nói với anh An, dù có bất kỳ chuyện gì, hãy chia sẻ cùng nhau. Dù là suy nghĩ nhỏ nếu không nói, lâu dần sẽ tích tụ thành điều lớn hơn, khiến bản thân bức bối và khó chịu. Khi chia sẻ thì không còn bí mật gì giữa hai người, sẽ biết được người kia đang làm gì, ở đâu... giúp mối quan hệ nhẹ nhàng hơn", Phương Nga từng chia sẻ.







Tác giả: Minh Ngọc

Nguồn tin: saostar.vn