Phó chủ tịch Quốc hội thông tin nguyên nhân ban đầu vụ cháy khiến 14 người chết ở Hà Nội

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương - Ảnh: GIA HÂN

Tại phiên thảo luận tổ chiều 24-5, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dành nhiều thời gian chia sẻ thông tin về vụ cháy nhà trọ ở phố Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) rạng sáng cùng ngày, khiến 14 người tử vong.

Trước đó, sáng cùng ngày, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã trực tiếp đến hiện trường và bệnh viện để thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn, bác sĩ và lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại cơ sở.

Your browser does not support the video tag.

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy nhà trọ 14 người chết, chết do cháy nhiều hơn chết ngạt

Theo ông Phương, nhiều bất cập trong công tác phòng cháy, chữa cháy bắt nguồn từ khi làng lên phố, giá đất tăng cao, xuất hiện tình trạng nhiều người ở nhà cũ cơi nới để cho thuê, phá vỡ quy hoạch.

Như hiện trường vụ cháy ở phố Trung Kính rạng sáng 24-5, theo ông Phương, từ đường chính vào nhà có tới 5 khúc cua, càng vào sâu trong hẻm đường càng chật, đến mức một chiếc xe máy đi được nhưng nếu có thêm một người tránh không nổi.

Đây là nhà ở kết hợp kinh doanh và cơi nới ra để cho thuê, thậm chí tận dụng toàn bộ khoảng trống của đường vào nhà, dùng mái tôn che làm xưởng sửa chữa xe máy, xe đạp, xe điện.

Phó chủ tịch Quốc hội cũng thông tin: "Theo phản ánh ban đầu, vụ cháy bắt đầu khả năng do chập điện, do bình gas, bình khí của xưởng sửa chữa nổ nên áp lực của khu cháy đó rất lớn.

Khu vực nhà ở vừa có xe máy của người dân ở đó, vừa có xe máy của xưởng sửa chữa. Khi phát nổ đã tạo áp lực rất lớn, hất tung toàn bộ mái che tạm, đẩy toàn bộ lên nhà 3 tầng".

Ông cho biết nhà 3 tầng được chủ nhà cải tạo mỗi phòng cho thuê chỉ khoảng 16m2, cầu thang và lối đi khoảng 60 - 70cm, cửa vào cũng rộng khoảng đó và toàn bộ là cửa đóng bằng gỗ, có khe hở.

"Toàn vật liệu dễ cháy nên khi phát nổ bung hết lên, áp lực tạo nên ngọn lửa có khí rất đậm đặc", ông Phương nói thêm.

...

Phó chủ tịch Quốc hội cho biết thêm nhà trước đây bị cháy thì chết ngạt nhiều hơn chết cháy. "Nhưng riêng vụ này, chết cháy nhiều hơn chết ngạt, vì cháy xộc thẳng vào từng phòng trọ", ông Phương cho hay.

Thêm vào đó, trong vụ cháy này chỉ có một phòng vệ sinh một nhà tương đối kiên cố nên có người vào phòng đó đóng cửa và thoát được.

Cũng theo ông Phương, tổng số thiệt hại về người trong vụ cháy ở Trung Kính là 14 người. Thêm 3 người bị thương, có 7 người thoát được, trong đó có một bạn nữ đi chơi tối không về.

Bên cạnh đó, bà cụ 84 tuổi nằm ở tầng 1 là mẹ của chủ gia đình có khu nhà này. Hàng xóm và lực lượng cứu hộ đưa ra được bà cụ ra nhưng bị bỏng và ngạt khí. "Khi tôi vào thăm, anh em y tế đang cố gắng chữa.

Ngoài ra còn một người con dâu bị nặng, hai đứa cháu nhỏ do hít ít khói nên nhẹ hơn. Người con trai của chủ nhà đã tử vong. Ngoài ra, có hai vợ chồng thuê nhà thoát ra được...", ông Phương thông tin thêm.

Cần quy định chặt chẽ hơn điều kiện kinh doanh nơi vừa là nhà ở, vừa kinh doanh Vấn đề cần rút kinh nghiệm, theo ông Phương, khi sửa Luật Phòng cháy, chữa cháy cần quy định chặt chẽ hơn điều kiện kinh doanh trong các ki ốt, hàng sửa xe hay những nơi vừa là nhà ở, vừa kinh doanh… Thực tế, Phó chủ tịch Quốc hội cũng cho biết qua khảo sát từ đoàn kiểm tra của Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng - An ninh, hầu như ở Hà Nội và các TP lớn đều có tình trạng tương tự. Dù vậy, việc giải tỏa rất khó do người dân đã sinh sống lâu đời. Về giải pháp, ông cho rằng chỉ có phát triển các khu đô thị mới và từng bước đưa các khu đó thành đô thị cổ để tham quan, còn ở thì không an toàn.

Tác giả: THÀNH CHUNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ