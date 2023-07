Phát hiện 3 người phụ nữ bị xích chân trong nhà kho

Căn phòng nơi 3 người phụ nữ bị nhốt - Ảnh: M.V.

Ngày 20-7, người dân có tin báo gửi đến cơ quan chức năng về việc ba người phụ nữ bị nhốt, xích chân trong nhà kho của một người dân tại TP Bảo Lộc.

Lực lượng của các cơ quan chức năng TP Bảo Lộc đã tìm đến khu vườn của ông Nguyễn Hải Hà (65 tuổi, xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc). Tại đây, cơ quan chức năng xác định có ba người phụ nữ bị nhốt, xích chân vào cửa sổ ở trong nhà kho.

Your browser does not support the video tag.

Giải cứu 3 người phụ nữ bị xích chân trong nhà kho ở Lâm Đồng

Hiện danh tính ba người này đang được xác minh.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận ba người phụ nữ đang trong tình trạng chân bị xích vào cửa sổ, cổ chân tím, trầy nhiều chỗ do bị xích.

Nơi nhốt ba người phụ nữ là nhà kho chứa dụng cụ lao động bên cạnh chuồng heo hôi thối. Mọi sinh hoạt của những người bị nhốt này đều ở trong nhà kho. Chỗ ngủ của những người này là những tấm chiếu mỏng đặt trên nền gạch lạnh ẩm thấp.

... Ba người thường xuyên bị xích chân - Ảnh: M.V.



Nơi ba người phụ nữ bị nhốt là căn nhà bỏ hoang nhiều năm, ông Hà đang sử dụng làm nơi chứa nông cụ và thuốc bảo vệ thực vật.

Ông Hà nói: "Đây là ba người em gái cùng cha khác mẹ với tôi. Cả ba người này đều được Tòa án nhân dân huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự. Hằng tháng tôi xuống Đồng Nai để nhận tiền cấp dưỡng".

Theo thông tin từ UBND TP Bảo Lộc, khi cơ quan chức năng đến, những người này đều không mặc quần và nằm dưới sàn nhà trong tình trạng hoảng sợ.

Ông Đinh Công Huyện, phó trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội TP Bảo Lộc, nói: “Khi tôi vô tiếp xúc, tôi thấy các chị gào thét, kêu cứu. Tôi thấy chị ấy nói bình thường, hỏi thì chị ấy nói và trả lời đúng trọng tâm, hành vi kiểm soát được…, bình thường thì phải để họ sinh hoạt bình thường”.

Ngoài bị xích chân, những người này còn không mặc quần - Ảnh: M.V.

UBND TP Bảo Lộc cho biết đang làm rõ nhân thân ba người phụ nữ bị nuôi nhốt trong nhà kho, đồng thời làm rõ xem những người này có bị tâm thần hay không để có hướng xử lý tiếp theo. Tạm thời, ba người này sẽ được giao cho một trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn chăm sóc, để chờ Tòa án nhân dân TP Bảo Lộc phán quyết về quyền giám hộ.

Tác giả: M.V

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ