Ông chú 40 trêu ghẹo cô gái 17 tuổi, bị phản ứng liền đập vỡ kính quán ăn, lập tức "lên phường"

Mới đây trên MXH xôn xao đoạn clip ghi lại một vụ ẩu đả, xảy ra tại quán ăn ở TP.HCM. Trong đoạn clip, người đàn ông mặc áo phông trắng, thái độ hùng hổ, chỉ tay vào mặt một nam thanh niên để chửi bới.

Sau đó người này còn lấy đồ của quán ném vào nam thanh niên. Đỉnh điểm, người đàn ném chai rượu vang vào cửa kính cường lực của quá khiến cửa bị vỡ. Đoạn clip khiến người xem bất bình, không rõ vì nguyên nhân gì mà người đàn ông lại có hành động như vậy?

Bị nhắc nhở vì trêu ghẹo cô gái 17 tuổi, người đàn ông tức giận phá quán ăn.

Được biết, vụ việc xảy ra lúc hơn 00 giờ 8 phút ngày 16/2/2025 tại quán bán gà tần trên đường Cộng Hoà (phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM). Ngày 16/2, Công an phường 14 đã lấy lời khai của những người liên quan để làm rõ vụ việc. Danh tính người đàn ông đập phá quán trong clip được xác định là ông P. (40 tuổi, làm nghề tài xế xe công nghệ).

Về nguồn cơn vụ việc, theo tường trình của các nhân viên, thời điểm xảy ra vụ ẩu đả, ông P. vào quán mua gà mang về. Trong lúc chờ lấy hàng, người đàn ông có hành động chọc ghẹo cô gái tên D.M.A. (17 tuổi) là bạn gái của N.H.H. (18 tuổi, nam nhân viên của quán). Khi H. có phản ứng, ông P. bực tức nên xô đẩy, chửi bới nam thanh niên và ném đồ đạc, phá quán như trong clip.

Ngay sau đó, ông P., A. và H. cùng các nhân viên của quán đã được mời về Công an phường 13 để làm việc, lấy lời khai. Sáng cùng ngày, Công an đã đến quán kiểm tra hiện trường. Chủ quán thông tin thêm, A. bị ném ly vào đầu, trầy xước nhẹ; Quán bị vỡ một cửa kính cường lực.

Tác giả: Lam Giang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn