Ống bê tông rơi vào đầu khiến một cán bộ kỹ thuật tử vong

Ngày 12/4, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương thông tin về vụ tai nạn lao động xảy ra tại chung cư T.G, thuộc khu phố Ngãi Thắng, phường Bình Thắng, TP Dĩ An.

Theo đó, vào khoảng 22h ngày 11/4/2025, Công an phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, tiếp nhận tin báo từ anh Thái Văn Trọng (sinh năm 1993, quê Nghệ An) về việc anh trai ruột của mình là Thái Văn Trường (sinh năm 1990) bị tai nạn lao động tại công trình xây dựng chung cư T.G, dẫn đến tử vong.

Công trình chung cư nơi xảy ra vụ tai nạn lao động





Ngay sau khi nhận tin báo, công an phường đã đến công trình xây dựng chung cư T.G để xác minh, làm rõ sự việc.

Qua điều tra ban đầu, công an xác định anh Trường là cán bộ kỹ thuật làm việc tại công trình xây dựng chung cư. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, anh Trường đang hướng dẫn công nhân nối ống kim loại dẫn bê tông (loại ống tròn đường kính 219mm, dài 3m) để đổ bê tông vào trụ sâu dưới đất.

Sau khi nối hai ống thành đoạn dài 6m, anh Nguyễn Thịnh Giáp (sinh năm 1995, quê Nghệ An), người điều khiển cần cẩu, đã nâng ống lên để dựng đứng. Tuy nhiên, đoạn ren nối giữa ống và dây thép cẩu bất ngờ bị tuột, khiến ống rơi trúng đầu anh Trường khi anh đang đứng cách đó khoảng 5m.

Vụ tai nạn khiến anh Trường bị thương nặng ở vùng đầu. Dù được các công nhân và anh Trọng hỗ trợ đưa đi cấp cứu, anh Trường đã không qua khỏi.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng và Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra, làm rõ.



Tác giả: Thiên Lý

Nguồn tin: Báo VOV