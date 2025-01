Ô tô bất ngờ lao vào đám tang, đâm trúng nhiều người

Your browser does not support the video tag.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 14h ngày 31/12, một chiếc xe ô tô đã bất ngờ đâm vào một rạp đám tang bắc trên đường của nhà dân tại thị trấn Kẻ Sặt (huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương).

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, rạp đám tang được dựng dưới lòng đường. Khi mọi người đang ngồi trò chuyện trong rạp thì bất ngờ chiếc xe ô tô màu trắng lao tới, một số người bị xe đâm trúng và ngã ra đường. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

... Chiếc xe ô tô đâm trúng nhiều người trong đám tang.



Theo Lao Động, nhận được tin báo, Cảnh sát giao thông Công an huyện Bình Giang (tỉnh Hải Dương) và Công an thị trấn Kẻ Sặt đã nhanh chóng có mặt để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, điều tiết giao thông.

Trao đổi trên tờ Vietnamnet, đại diện lãnh đạo huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương cho biết, vụ tai nạn khiến ít nhất 5 người bị thương.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn