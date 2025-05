Nửa đêm, người hiếu kỳ vẫn tập trung theo dõi vụ người phụ nữ tử vong tại phòng khám tư

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 28-5, tại Phòng khám chuyên khoa ngoại BS Dương Văn Thọ ở số 69 đường Lê Thánh Tông, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ việc 1 người phụ nữ tử vong khi tới mổ, nẹp xương đòn cánh tay.

Clip người dân đứng kín đường lúc 22 giờ 30 phút ngày 28-5 xem công an làm việc

Theo báo cáo từ Công an phường Đông Vệ, khoảng 16 giờ ngày 28-5, anh Ngô Đức T. (SN 1983, ngụ thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) đến Công an phường Đông Vệ trình báo về nội dung, khoảng 10 giờ cùng ngày gia đình anh có đưa bà L.T.L. (ngụ xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống) đến Phòng khám tại số nhà 69 Lê Thánh Tông, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa để để mổ nẹp đóng đinh xương vai đòn bị gãy.

Đến 11 giờ cùng ngày, bác sĩ Thọ, chủ phòng khám, về kiểm tra sơ bộ, sau đó nói với người nhà là đưa bà L. lên tầng để tiến hành mổ và nẹp xương gãy, gia đình đồng ý.

Lực lượng công an đang làm công tác bảo vệ bên ngoài phòng khám nơi xảy ra vụ việc người phụ nữ tử vong bất khi đến khám, chữa bệnh. Ảnh: Tuấn Minh



Gia đình đợi đến 15 giờ cùng ngày thì thấy có một chiếc xe cứu thương đi đến phòng khám sau đó có khoảng 3-4 người khiêng cáng đi xuống, trên cáng là bà L.

...

Lúc này, gia đình anh T. có hỏi sao lại khiêng đi đâu thì một trong số 4 người trên có nói bà L. bị dị ứng nên đưa vào viện cấp cứu. Nhìn thấy bà L. mặt đã sưng nề, da xanh, không thấy còn hơi thở nên gia đình anh T. đã yêu cầu không đưa bà L. đi cấp cứu nữa, để lại phòng khám mời cơ quan chức năng đến làm việc.

Ngay sau khi nắm bắt được sự việc, lực lượng chức năng phường Đông Vệ, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa đã tới hiện trường phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc.

Hàng trăm người dân hiếu kỳ đứng, ngồi xem công an làm nhiệm vụ



Theo ghi nhận, đến gần 23 giờ đêm 28-5, công tác khám nghiệm hiện trường vụ việc vẫn đang diễn ra. Phía bên ngoài, hàng trăm người dân hiếu kỳ vẫn tụ tập để xem lực lượng chức năng làm việc.

Hiện, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Được biết, Phòng khám chuyên khoa ngoại BS Dương Văn Thọ do bác sĩ Dương Văn Thọ, Trưởng Khoa chấn thương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, đứng tên.

Phòng khám này được Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cấp phép hoạt động trong khung thời gian từ 17 giờ tới 19 giờ trong các ngày từ thứ hai đến thứ sáu; các ngày Thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ thời gian hoạt động cả ngày.

Tác giả: Tuấn Minh



Nguồn tin: Báo Người Lao Động