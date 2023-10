Nữ tài xế bất ngờ lao thẳng xe ô tô xuống máy nén rác

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào ngày 19/10, tại một trạm chuyển tiếp ở Southborough, bang Massachusetts, Mỹ.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một người phụ nữ vừa vứt xong túi rác xuống máy và đang quay lại ô tô thì một chiếc xe gầm cao chạy từ ngoài vào. Thay vì dừng lại, chiếc xe lại lao thẳng xuống máy nén rác trong sự bất ngờ của người phụ nữ.

...

Một số hình ảnh được Sở Cứu hỏa Southborough đăng tải lên mạng xã hội cho thấy, chiếc Subaru Forester màu bạc ở tư thế cắm đầu xuống máy nén rác. Trong cabin, một phụ nữ kẹt ở ghế lái.

Sau khoảng 20 phút, nữ tài xế đã được lính cứu hỏa giải cứu. Được biết, tài xế này đã được đưa tới bệnh viện với một số vết thương nhẹ.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vì sao nữ tài xế lại lái xe lao thẳng xuống máy nén rác.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn