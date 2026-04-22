Nữ sinh lớp 5 bị nhóm bạn viết thư nhục mạ

Ngày 21/4, chị Hồng Thanh, phụ huynh lớp 5, trường Tiểu học Phan Chu Trinh, phường Phú Thạnh, cho biết phát hiện thư trên cách đây 10 ngày.

Cụ thể, nhóm này cô lập con chị, sau đó chuyền tay nhau nhiều tờ giấy, mỗi em viết một câu với nội dung xúc phạm, thóa mạ. Để không bị phát hiện, mỗi câu kèm một mã số thay cho tên người viết. Từ khi đọc thư, con chị Thanh xấu hổ, sợ bạn bè biết nên muốn nghỉ học, dù được gia đình động viên nhiều lần.

"Đây là bạo lực tinh thần, không thể tin học sinh lớp 5 có thể dùng từ ngữ như vậy", chị Thanh nói.

Người mẹ sau đó đề nghị trường xác minh, có biện pháp kỷ luật phù hợp và chuyển lớp cho con. Đồng thời, chị muốn các em vi phạm xin lỗi con trước mặt ban giám hiệu và những phụ huynh liên quan để răn đe.

Nội dung một lá thư xúc phạm con chị Thanh. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Trả lời VnExpress, bà Lương Thị Thanh Lý, Hiệu trưởng trường Tiểu học Phan Chu Trinh, phường Phú Thạnh, xác nhận sự việc diễn ra ở lớp 5/4. Trong 9 học sinh liên quan, 4 em trực tiếp viết thư nói xấu bạn, số khác chép lại hoặc đọc rồi xé.

"Tôi cũng giật mình trước những từ ngữ dung tục, xúc phạm trong thư vì đây là một nhóm từng chơi chung với nhau, đều có học lực tốt", bà Lý nói.

Bà cho hay khi hỏi, các em chia sẻ không hiểu hết ý nghĩa những câu chữ đã viết mà học trên mạng xã hội. Nữ hiệu trưởng nhìn nhận học trò đã vi phạm nội quy khi xúc phạm bạn, chép lại lời nói bậy, nên sẽ bị xếp loại đạo đức không tốt trong tháng 4.

Nhà trường đã yêu cầu các em viết tường trình và xin lỗi bạn trước lớp lẫn gặp riêng. Về đề nghị của chị Thanh, hiệu trưởng cho rằng vượt quá thẩm quyền và quy định về xử lý vi phạm của nhà trường.

"Các phụ huynh khác cũng không đồng ý với yêu cầu của chị Thanh, cho rằng việc xin lỗi nhiều lần đẩy các em vào trạng thái xấu hổ, mặc cảm", bà Lý nói.

Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về khen thưởng và kỷ luật học sinh ở bậc tiểu học quy định những em vi phạm nội quy sẽ bị nhắc nhở hoặc yêu cầu xin lỗi.

Bản tường trình của các học sinh tham gia vụ việc. Ảnh: Hoàng Nguyễn

* Tên phụ huynh được thay đổi

Tác giả: Lệ Nguyễn

