Ập vào cơ sở xông hơi massage, công an bắt quả tang nữ nhân viên 33 tuổi đang kích dục cho khách

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tôi phạm nhằm đảm bảo an ninh, trật tự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ngày 23/4/2025, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an xã An Phước, huyện Long Thành kiểm tra cơ sở xoa bóp L.A.P.P, địa chỉ: xã An Phước, huyện Long Thành do ông H.T.T làm chủ.

Cơ sở dịch vụ xoa bóp L.A.P.P. Ảnh: CA Đồng Nai



Qua kiểm tra tại phòng số 2, phát hiện nhân viên nữ tên B.L.H, sinh năm 1990 đang có hành vi kích dục cho khách nam tên T.T.T, sinh năm 1992 với giá 400.000 đồng.

... 2 đối tượng mua, bán kích dục bị bắt quả tang. Ảnh: CA Đồng Nai



Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã lập biên bản vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Chi Chi

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn