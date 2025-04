Nữ chủ quán cà phê chết trong tình trạng không mặc quần áo

Chiều 11-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ một người phụ nữ được phát hiện tử vong có dấu hiệu bất thường tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Người dân đến xem khám nghiệm hiện trường vụ nữ chủ quán cà phê tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, một người dân vào quán cà phê do bà L.T.D.N (47 tuổi, ngụ Tiền Giang) làm chủ kêu nước uống.

Tuy nhiên, do không thấy ai trả lời nên người này đi thẳng vô trong thì nhìn thấy chủ quán đã tử vong trong tình trạng không mặc quần áo nên chạy ra ngoài tri hô.

Theo người dân gần đó, người phụ nữ đã thuê địa điểm này bán cà phê nhiều tháng qua.

Nguồn tin: Báo Người Lao Động