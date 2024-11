Nữ ca sĩ nổi tiếng tức tốc từ Việt Nam về Hàn Quốc chịu tang mẹ

Vào ngày 27/11 (theo giờ Hàn Quốc), công ty quản lý của nữ ca sĩ Eun Jung (T-ARA), đã đưa ra tuyên bố chính thức, thông báo rằng: "Mẹ của Ham Eun Jung đã qua đời", hiện nữ ca sĩ vô cùng đau buồn trước mất mát lớn này.

Theo thông tin từ công ty quản lý, lễ tang của mẹ Eun Jung sẽ được tổ chức tại Nhà tang lễ Bệnh viện Seoul Asan, với lễ chôn cất dự kiến diễn ra vào ngày 29/11.

Đồng thời, công ty cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia quyến và cầu nguyện cho người đã khuất được bình an.

Ngay sau khi nhận được tin, Eun Jung đã tức tốc trở về Hàn Quốc để lo liệu hậu sự cho mẹ mình. Trước đó, nữ ca sĩ đang có mặt tại Việt Nam để tham gia ghi hình cho một dự án hợp tác với nhãn hàng livestream.

Sự ra đi đột ngột của mẹ đã khiến không ít bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ của Eun Jung bày tỏ sự thương tiếc và gửi lời chia buồn đến cô. Nhiều người hy vọng rằng nữ ca sĩ sẽ sớm vượt qua được nỗi đau mất mát này.

Eun Jung, sinh năm 1988, là một nữ ca sĩ, diễn viên và MC nổi tiếng người Hàn Quốc. Cô bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật từ khi còn nhỏ, tham gia cuộc thi Little Miss Korea năm 1995 và nhanh chóng được biết đến qua các dự án truyền hình, phim ảnh. Gần đây, cô đóng vai chính trong series "We Are Lost".



