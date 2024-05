Những lời tâm huyết cuối cùng của thầy giáo cũ trước khi gục trên bục phát biểu

Thầy Nguyễn Văn Dũng - nguyên hiệu trưởng Trường THPT Kim Liên - phát biểu tại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập trường - Ảnh: DƯƠNG SƠN

Chiều 27-5, dòng người tiễn đưa ông Nguyễn Văn Dũng - 87 tuổi, nguyên hiệu trưởng Trường THPT Kim Liên - nối dài ra nghĩa trang Vườn Bọ, thôn Đại Đồng, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An.

Your browser does not support the video tag.

Nghe lại những lời tâm huyết trước khi gục trên bục của người thầy ở Nghệ An - Video: NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP

Câu chuyện thầy Dũng đột ngột qua đời khi đang phát biểu tại lễ kỷ niệm thành lập trường lay động hàng ngàn trái tim của các thế hệ thầy, trò.

Bên cánh đồng tỏa ngát hương sen chiều tháng 5, ai nấy tiễn thầy Dũng đoạn đường cuối về thế giới người hiền cũng bày tỏ niềm tiếc thương về một người thầy giáo đáng kính, giản dị, hết lòng cống hiến vì sự nghiệp giáo dục.

Người thầy đáng kính

Thầy Dương Văn Sơn - hiệu trưởng Trường THPT Kim Liên - chia sẻ: "Thầy Dũng là hiệu trưởng đầu tiên của trường. Trong ký ức của nhiều thế hệ thầy trò, thầy Dũng là một người thầy tận tụy, hết mình vì học trò. Dù thầy đã nghỉ hưu lâu năm nhưng thầy vẫn rất quan tâm đến việc dạy học của nhà trường, gần gũi với các em học sinh".

Mùa hè năm 1977, được sự nhất trí của Ty Giáo dục Nghệ An - nay là Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An và sự ủng hộ của chính quyền cấp tỉnh, huyện, 12 lớp học được tách ra từ Trường THPT Nam Đàn 1 về thành lập một phân hiệu ở xã Kim Liên, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh cấp ba của 7 xã phía đông huyện Nam Đàn theo học.

... Trường THPT Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An hôm nay - Ảnh: DOÃN HÒA

Kỳ vọng trường càng phát triển

Sáng 26-5, thầy Dũng cùng nhiều thế hệ giáo viên, học sinh tề tựu về Trường THPT Kim Liên trong niềm hân hoan đón nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và gặp mặt 45 năm thành lập trường (1979-2024).

Sau lời giới thiệu của ban tổ chức, thầy Dũng được mời lên phát biểu, chia sẻ cảm tưởng về một thời đồng cam cộng khổ, hy sinh vì sự nghiệp giáo dục.

"Những thành tích, phần thưởng nhà trường hôm nay không phải ngẫu nhiên mà đạt được, mà là cả quá trình phấn đấu, kế thừa, tích lũy liên tục không biết mệt mỏi của các thế hệ lãnh đạo, thầy cô giáo và học sinh. Buổi lễ hôm nay là một một mốc son quan trọng trong nhiều mốc son lịch sử phát triển của trường", thầy Dũng nói.

Tin tưởng rằng mốc son sau sẽ chói lọi hơn mốc son trước, thành tích năm sau sẽ nhiều và lớn hơn năm trước, thầy Dũng mong muốn mọi người luôn nhớ và khắc sâu vào trái tim mình ngôi trường mang tên Trường THPT Kim Liên trên quê hương Bác Hồ.

"Khẳng định đó sẽ giúp chúng ta có trách nhiệm, quyết tâm lớn trong việc xây dựng, phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo của trường…", những lời cuối trong bài phát biểu của thầy Dũng trước giây phút thầy đổ gục xuống sân khấu.

Dù được mọi người nhanh chóng đưa tới bệnh viện cấp cứu, nhưng thầy Dũng không qua khỏi, bác sĩ chẩn đoán nghi bị đột quỵ. Buổi lễ kỷ niệm sau đó phải tạm dừng.

Những vần thơ cuối bài phát biểu về kỳ vọng vào sự phát triển của trường mà thầy Dũng vẫn chưa đọc hết. Thầy Dũng đã ra đi trong vòng tay yêu thương và niềm tiếc thương của thầy trò…

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ