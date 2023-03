Nhắn tin 'gạ tình' cho nữ sinh rồi tỏ vẻ mình là nạn nhân, thầy giáo cắn rứt lương tâm khai sự thật

Ngày 18/3, trao đổi với VOV, ông Lê Quang Trí, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Tiền Giang xác nhận, ông Nguyễn Sơn H. (SN 1996, là giáo viên của trường THCS Xuân Diệu) đã bị công an Thành phố Mỹ Tho tạm giữ để điều tra, làm rõ hành vi nhắn tin "gạ tình" nữ sinh lớp 8. Sở cũng đã có báo cáo vụ việc đến Tỉnh ủy, UBND tỉnh.



Ông Lê Quang Trí cũng cho biết, lãnh đạo trường THCS Xuân Diệu đã phân công giáo viên khác tạm thời dạy môn này, không để ảnh hưởng đến công tác dạy và học của trường.



Căn cứ vào kết luận điều tra của cơ quan công an, tùy theo mức độ vi phạm sẽ có hình thức xử lý kỷ luật đối với các cá nhân vi phạm. Quan điểm của lãnh đạo Sở là xử lý kiên quyết, không bao che cho các cá nhân vi phạm. Đây là vấn đề vi phạm nghiêm trọng về mặt đạo đức nhà giáo phải xử lý nghiêm, người giáo viên phải luôn gương mẫu.

Trường THCS Xuân Diệu- nơi xảy ra vụ nhắn tinh" gạ tình" giữa thầy giáo và nữ sinh. Ảnh: VOV

...



Trước đó, ngày 15/3, trao đổi với Người Lao Động, cô Nguyễn Thị Mỹ Linh, Hiệu trưởng THCS Xuân Diệu cho biết, chiều 14/3, Ban giám hiệu nhận được thông tin trên mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh chụp màn hình tin nhắn trao đổi giữa nữ sinh T.T.A (học sinh lớp 8 của trường) với tài khoản Facebook được cho là của thầy H, giáo viên bộ môn âm nhạc.



Ngay sau đó, nhà trường đã mời phụ huynh của em A. đến trường làm rõ vụ việc. Thầy H. cũng tham dự buổi làm việc.



Bước đầu, A. thừa nhận có thành kiến với thầy H. Sau đó, nữ sinh này lấy hình ảnh thầy H. để tạo một tài khoản Facebook giả mang tên N.S.H.



Nữ sinh A. nhắn tin qua lại với tài khoản Facebook N.S.H, nội dung trao đổi về vấn đề tình dục, mục đích là hạ uy tín của thầy H. Nữ sinh này tự tạo nội dung tin nhắn, rồi chụp màn hình gửi các bạn trong lớp và phát tán trong trường.



Sau khi làm việc với nhà trường, nữ sinh A. đã xin lỗi thầy H. và đăng bài lên Facebook đính chính vụ việc.



Trao đổi với VietNamNet, cô Nguyễn Thị Mỹ Linh cho biết: “Sáng ngày 15/3, nhà trường có buổi làm việc với thầy H., lực lượng Công an cũng đến trường nắm vụ việc. Thầy H. đã chấp nhận lời xin lỗi của nữ sinh A. Phía nhà trường sẽ nhắc nhở, kỷ luật nữ sinh trên. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ kỷ luật bằng hình thức tích cực, chứ không mạnh tay với một đứa trẻ”.



Tuy nhiên, sau khi nhận được báo cáo từ nhà trường, lập tức, phụ huynh em A. đến trường yêu cầu công an vào cuộc làm rõ.



Người Lao Động cho biết thêm, kết quả xác minh cho biết, các tin nhắn "gạ tình" của thầy H. trên mạng xã hội là của chính thầy này chứ không có việc em A. làm giả facebook thầy H để vu khống.



Tại công an, thầy H. cũng thừa nhận có nhắn tin "gạ tình" nữ sinh A. với nội dung "quan hệ trên mức tình cảm". Thầy thừa nhận do "lương tâm cắn rứt" chuyện vu oan em A. nên đã thú nhận.

Nguồn tin: saostar.vn