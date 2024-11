Nhạc sĩ Lã Văn Cường qua đời, hưởng thọ 68 tuổi

Sự ra đi của nhạc sĩ Lã Văn Cường để lại niềm tiếc thương của gia đình, anh em bạn bè đồng nghiệp. "Con thay mặt gia đình cảm ơn những lời chia buồn sâu sắc của các Cô Chú Anh Chị", người thân nhạc sĩ Lã Văn Cường chia sẻ. Linh cữu nhạc sĩ hiện đang được quàn tại chùa Vĩnh Nghiêm.

Nhạc sĩ Lã Văn Cường là một trong những thành viên đầu tiên trong nhóm sáng tác Thành đoàn, ngay sau ngày thống nhất. Từ phong cách của chàng thanh niên xung phong viết nhạc, Lã Văn Cường không chỉ có những bài hát kêu gọi xây dựng đất nước mà âm nhạc của anh còn tràn đầy những khát khao yêu đương của tuổi trẻ. Năm 1976, Lã Văn Cường đã vụt sáng trong giới âm nhạc với ca khúc "Trên đường đời", bài hát trong bộ phim Ngọc trong đá.

Nhạc sĩ Lã Văn Cường từng đảm nhiệm cương vị Giám đốc Khu di tích Lăng Ông - Bà Chiểu. Ông sở hữu nhiều bản hit như: Có đôi khi, Vườn yêu, Ngọc biếc, Khúc chia xa, Định mệnh…Thật may mắn khi nhạc của ông gặp được giọng ca Hồng Nhung - đặc biệt phù hợp với âm nhạc Lã Văn Cường, những ca khúc nổi tiếng nhất của ông đều do Hồng Nhung thể hiện và không có giọng ca nào có thể vượt qua. Họ đã thành công rực rỡ với album "Chợt nghe em hát" (10 tình khúc Lã Văn Cường và Trần Quang Lộc) do Lã Văn Cường trực tiếp sản xuất phát hành Phú Nhuận audio cassetle 1993 tái bản CD năm 1995 & 1998).

Nhạc sĩ cũng là người biên tập cho nhiều album của Hồng Nhung như: "Vườn yêu", "Lời thiên thu gọi", "Chợt nghe em hát"… Ông gần đây chủ yếu làm công việc biên tập và xuất bản những ấn phẩm âm nhạc nhiều thể loại từ sách, CD, …

Nhạc sĩ Lã Văn Cường gắn bó với đời sống âm nhạc từ khi còn là thanh niên xung phong. Ông họat động cùng thời với các nhạc sĩ như Nguyễn Đức Trung, Lê Văn Lộc,… Tạo ra được phong cách riêng trong việc sáng tác, nhạc sĩ Lã Văn Cường đã để lại nhiều sự yêu mến trong lòng công chúng yêu nhạc qua các ca khúc: Đầu xuân ra sông giặt áo (thơ Nguyễn Nhật Ánh), Ngón út của trái tim (thơ Bùi Chí Vinh), Trên đường đời (thơ Nam Thiên), Nụ cười Duyên Hải (thơ Đỗ Trung Quân), Có đôi khi, Vườn yêu, Tìm bóng, Lẻ loi, Tương tư thu, Chờ em trong cơn mưa, Gởi tình theo cánh chim...

Nhạc sĩ Lã Văn Cường có hơn 400 ca khúc, được viết trong nhiều giai đoạn khác nhau. Với mỗi giai đoạn sáng tác, nhạc sĩ Lã Văn Cường đã để lại những thành công nhất định trong sự nghiệp của mình. Theo nhạc sĩ Lã Văn Cường, cuộc sống xung quanh ta là mạch nguồn của cảm xúc, người nghệ sĩ sáng tác như một nhân chứng của thời đại, những gì làm mình rung động thì mình viết, không nên gượng ép. Làm nhiều, viết nhiều, đi đây đi đó nhiều, nhạc sĩ Lã Văn Cường cũng có nhiều nỗi băn khoăn về thế hệ sáng tác trẻ, anh đặt niềm tin vào lực lượng sáng tác trẻ, nhưng cũng còn đó nhiều nỗi ưu tư.

Tác giả: Thùy Trang

Nguồn tin: Báo Người Lao Động