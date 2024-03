Nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe container và ô tô khách làm 5 n.g.ư.ờ.i c.h.ế.t

Your browser does not support the video tag.

Video: Hiện trường vụ tai nạn giữa ô tô khách với xe container, 5 người tử vong

Theo Cục Cảnh sát giao thông, vụ tai nạn xảy ra khoảng 1h36 ngày 5/3, tại km151 Quốc lộ 2 thuộc xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe container biển số 15C-075.26, kéo theo rơ-mooc biển số 15R-008.96 đi đến đoạn đường cong, không làm chủ tốc độ đánh lái sang trái dẫn đến va chạm với xe khách biển số 23F-000.58 đang đi chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn.

...



"Theo báo cáo nhanh từ cơ quan chức năng tại hiện trường, vụ tai nạn làm ít nhất 5 người chết tại chỗ. Ngoài ra, 5 nạn nhân khác được đưa đi cấp cứu, trong đó có lái xe khách", báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông nêu.

Tại hiện trường, chiếc xe khách biến dạng. Cảnh sát phải dùng nhiều máy cắt cửa, thân xe để đưa nạn nhân bị kẹt ra ngoài.

Lực lượng CSGT cũng đã kiểm tra nhanh nồng độ cồn, chất ma túy với 2 tài xế nhưng không phát hiện vi phạm.

Hiện đoàn công tác của Cục Cảnh sát giao thông đã tới hiện trường để phối hợp cùng Công an tỉnh Tuyên Quang điều tra, xử lý vụ việc.

Tác giả: MINH TUỆ

Nguồn tin: Báo VTC News