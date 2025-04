Người phụ nữ đang gội đầu, bật dậy dập lửa 'lẹ như chớp' ở tiệm nail

Your browser does not support the video tag.

Máy mài đang sạc đột ngột bốc cháy ở tiệm nail, mẹ của Trần Anh, chủ quán, nằm gội đầu dở vội vàng bật dậy, vớ lấy chiếc áo đập mạnh, dập tắt ngọn lửa.

“Máy mài đang sạc thì đột nhiên tóe lửa. Ban đầu, tôi cũng hoảng, nhưng may là không có thiệt hại gì. Người dập tắt đám cháy trong video chính là mẹ tôi”, Trần Anh, chủ tiệm nail ở TP Biên Hòa, cũng là người chia sẻ video thu hút gần 240.000 lượt xem trên TikTok, nói với Tri Thức - Znews.

Trần Anh cho biết sự việc xảy ra vào đầu giờ chiều 8/4. Lúc đó, có 4 người ở cửa hàng, gồm mẹ anh đang nằm gội đầu, 2 nhân viên và một vị khách. Sau tiếng nổ lớn phát ra từ chiếc máy, rồi ngọn lửa bùng lên, tất cả đều giật mình hoảng hốt.

Mẹ của Trần Anh vội vàng bật dậy, hối thúc một nhân viên chạy đi lấy bình cứu hỏa. Trong khi đó, bà nhanh chóng tìm kiếm xung quanh, vớ lấy chiếc áo đập mạnh, thành công dập tắt ngọn lửa.

...

Theo Trần Anh, điều may mắn là sự việc không gây thương tích hay thiệt hại tài sản. Anh đã cho rà soát toàn bộ thiết bị trong tiệm sau sự cố. “Chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ bộ sạc máy mài và không để thiết bị hoạt động quá lâu nữa. Vị trí đặt ổ điện cũng được xem xét lại để cẩn thận hơn về sau”, chàng trai nói.

Khi Trần Anh đăng tải clip 12 giây ghi lại sự việc lên kênh cá nhân, nhiều cư dân mạng để lại bình luận bất ngờ trước phản ứng nhanh và dứt khoát của mẹ anh.

“Cô bình tĩnh hơn cả thanh niên”, một tài khoản nhận xét. “Chủ tiệm cần tặng gói gội đầu miễn phí cả đời cho vị khách này”, một người khác hài hước viết.

Theo khuyến cáo từ lực lượng phòng cháy chữa cháy địa phương, các tiệm làm đẹp, cắt tóc, gội đầu hoạt động tại nhà cần trang bị tối thiểu một bình chữa cháy, kiểm tra định kỳ thiết bị điện và không cắm sạc quá lâu để giảm thiểu nguy cơ sự cố tương tự.

Tác giả: Đức An



Nguồn tin: znews.vn