Người đi xe máy c.h.ế.t dưới gầm xe chở rác

Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 người phụ nữ thiệt mạng lúc sáng sớm.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 7h30, sáng 11/9, trên đường Phan Đăng Lưu, phường Trường Thi, thành phố Vinh (Nghệ An).

Vào thời gian trên, một người phụ nữ đi xe máy mang biển số 37N1-653.20 (chưa rõ danh tính người phụ nữ điều khiển) lưu thông trên đường Phan Đăng Lưu. Khi đi đến địa chỉ số 4 đường Phan Đăng Lưu thì bất ngờ va chạm với cánh cửa xe ô tô con đậu bên đường (do người này mở cửa bất ngờ).

Trước khi bị xe chở rác cán qua người, người phụ nữ đã va chạm với cánh cửa của 1 xe ô tô con đậu bên đường khi người này bất ngờ mở cửa.

Lúc này người phụ nữ trên xe máy ngã ra đường. Đúng lúc này, một chiếc xe ô tô chở rác (xe chở rác thành phố Vinh) đi cùng hướng lao tới đâm trúng người đi xe máy.

Clip ghi lại cảnh người phụ nữ sau khi va chạm với cánh cửa xe ô tô con, bị chiếc xe chở rác cán qua người.

Hiện Công an thành phố Vinh đang làm việc với hai tài xế có liên quan để xác định nguyên nhân và trách nhiệm của từng người.

