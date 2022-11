Người chồng truy sát vợ tử vong trên đường ở Bắc Giang khai gì?

Liên quan tới vụ chồng truy sát vợ tử vong trên đường, ngày 22/11, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, hồi 22h00 ngày 21/11, Công an huyện Việt Yên tiếp nhận tin báo của quần chúng về việc tại khu vực thôn Bói, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên phát hiện một người phụ nữ chết trong tư thế nằm sấp ở giữa đường liên xã Thượng Lan, Việt Yên - Ngọc Thiện, Tân Yên; trên người có nhiều vết dao đâm.

Đối tượng Thân Văn Hiếu tại cơ quan Công an.



Công an huyện đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo; đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra truy xét đối tượng gây án. Qua xác minh xác định: Nạn nhân là chị N.T.T (SN 1998; quê quán: Mỏ Thổ, Minh Đức, Việt Yên); hiện trú tại thôn Yên Sơn, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên; quá trình khám nghiệm tử thi phát hiện trên người có nhiều vết dao đâm tại phần cổ, lưng, sườn; nguyên nhân tử vong xác định do mất máu cấp.

Quá trình điều tra, Công an huyện phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành triệu tập đối tượng Thân Văn Hiếu (SN 1997; trú tại thôn Yên Sơn, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên (chồng của bị hại) đến làm việc. Qua đấu tranh, Hiếu khai nhận do ghen tuông nên vào ngày 21/11 đã sử dụng axit, dao, xe mô tô truy đuổi sát hại chị T.

Hiện vụ chồng truy sát vợ tử vong trên đường ở Bắc Giang đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Gia Đạt

Nguồn tin: kienthuc.net.vn