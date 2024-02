Ngủ trong nhà bạn nhậu, người đàn ông bị đâm chết

Pháp luật

Chiều 21/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang tạm giữ Phạm Hữu Phước, 45 tuổi ngụ xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An để điều tra về hành vi “Giết người”.