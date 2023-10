Ngư dân hốt hoảng khi thấy hàng nghìn con cá phi thân khỏi mặt nước

Your browser does not support the video tag.

Ngư dân Lu Jingwai, người ghi lại đoạn phim ở Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc đã rất bất ngờ khi chứng kiến ​​sự việc.

"Thật đáng sợ. Tôi đang bị cá tấn công", người đàn ông 31 tuổi hét lên trong đoạn clip tải lên Facebook.

Người này mô tả rằng, vùng biển giống như "nước sôi" khi đàn cá mòi nhảy lên boong tàu ở cảng cá Bisha, Thành phố Cơ Long, gần Đài Bắc.

Theo Lu, có khả năng đàn cá cảm nhận được nguy hiểm nên đã nhảy lên mặt biển để tránh bị ăn thịt. Lu suy đoán loài cá đang truy đuổi chúng là cá nhồng, thường gặp ở vùng biển ấm hơn.

Lu nói thêm: "Tôi đã nhìn thấy ba đến năm con cá nhồng dài hơn một mét bơi dưới thuyền của tôi hai ngày trước. Tôi đoán những ngày này rơi vào mùa đi săn của chúng".

Nhiều ngư dân sẽ rất vui nếu cá mòi nhảy lên thuyền của họ nhưng ông Lu đã cố gắng hết sức để cứu những con cá bằng cách ném chúng trở lại biển.

Đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý. Đa số người xem đều tỏ ra thích thú khi chứng kiến cảnh tượng này. Có người bình luận đoạn clip thật "khó tin" còn người khác thì cho rằng đoạn clip cực kỳ "hút hồn".

Cá nhồng là loài cá lớn giống rắn có răng nhọn như răng nanh. Một số con có thể dài hơn 1,5 mét, lớn hơn nhiều so với cá mòi vốn chỉ dài tối đa 15 cm.

Nicholas Higgs, phó giám đốc Viện Hải dương học ở Đại học Plymouth, cho biết: "Dù cảnh tượng có vẻ khó tin, hiện tượng này không phải chưa từng xảy ra. Tôi nghi ngờ đàn cá đang bị săn đuổi bởi cá nhồng hoặc loài ăn thịt khác và bị quây ở cảng. Lựa chọn cuối cùng của chúng là nhảy khỏi mặt nước để tránh mất mạng".

Tác giả: Hải Vân (Theo Metro)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn