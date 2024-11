Nghi vấn bé trai bị bỏ rơi, chạy theo gọi mẹ rồi ngã xuống kênh tử vong ở Long An

Khoảng 19 giờ ngày 31/10, người dân phát hiện thi thể một bé trai khoảng 3 tuổi dưới kênh tại ấp Thuận Hòa 1, xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Người dân đã chạy đến nhận dạng không phải con cháu của gia đình xung quanh và báo cho Công an xã Hòa Khánh Nam.

Thi thể nạn nhân được công an địa phương đưa lên bờ, chuyển về nhà xác để khám nghiệm. Nhân dạng mặt, tay chân nạn nhân đã bị biến dạng, bốc mùi hôi thối, khả năng tử vong nhiều ngày.

Người dân sống tại địa phương cho rằng, nạn nhân rất giống một bé trai cách đây 5 ngày bị một phụ nữ lái xe máy chở đến bỏ trước cổng Mái ấm Tâm Đức (ở địa phương, đã dừng hoạt động). Lúc đó, một hộ dân ở địa phương đã giữ cháu bé 1 ngày đêm, đồng thời liên hệ người nhà đến đưa về.

Camera nhà dân ghi lại cảnh một cháu bé vừa khóc, vừa chạy gọi mẹ.

Tuy nhiên, đến 20 giờ ngày 29/10, cháu bé tiếp tục bị một người phụ nữ chở đến chỗ cũ bỏ lại rồi lái xe rời đi. Theo thông tin trên báo Dân Việt, đứa trẻ bị bỏ lại vừa khóc, vừa chạy theo xe gọi mẹ một đoạn đường rất xa, qua một số nhà dân. Một lúc sau thì mọi việc trở nên im lặng. Camera của một hộ gia đình cũng ghi lại được khoảnh khắc cháu bé vừa khóc vừa chạy theo gọi mẹ.

Chia sẻ với Dân Trí, một người dân địa phương nói: “Tôi nghi trong lúc đuổi theo mẹ, bé trai không may mượt chân rơi xuống kênh”.

Trên MXH, mọi người bình luận xôn xao về vụ việc. Ai cũng thương cảm cho đứa trẻ xấu số và mong mọi chuyện sớm được làm sáng tỏ.

Hiện công an huyện Đức Hòa đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân, đồng thời tìm địa chỉ của gia đình bé trai để làm rõ vụ việc.

Tác giả: Lam Giang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn