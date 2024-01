Nghệ sĩ kiếm tiền nhiều nhất năm 2023 gọi tên ai?

Thùy Tiên kiếm được 240 tỷ đồng sau đăng quang hoa hậu?

Gần đây, trên các diễn đàn sắc đẹp và mạng xã hội lan truyền thông tin cho biết Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên sở hữu số tài sản 10 triệu USD (khoảng hơn 240 tỷ đồng) sau hơn 2 năm đăng quang Miss Grand International 2021.

Nhiều bài viết khẳng định sau khi trở về nước với danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, Thùy Tiên trở thành gương mặt đắt show quảng cáo, sự kiện trên phạm vi trong nước và quốc tế nên kiếm được rất nhiều tiền.



Ngay sau đó, Thuỳ Tiên đã phủ nhận thông tin trên: “Tôi đã được ê-kíp nói qua về những tin đồn này nhưng tôi xin khẳng định thông tin này là hoàn toàn sai sự thật. Tôi chưa từng tiết lộ về thu nhập của mình nhưng tôi cũng không thể kiếm được con số ấy. Chắc chắn là tôi không thể kiếm được 240 tỷ đồng".



Tuy nhiên, dù không tiết lộ con số chính xác nhưng nhiều người cũng ngầm hiểu sẽ là một con số không nhỏ. Bởi sau 2 năm đăng quang, Hoa hậu Thuỳ Tiên là nghệ sĩ có nhiều hoạt động nhất nhì showbiz. Cô liên tục tham gia sự kiện, được các nhãn hàng “săn đón” làm gương mặt đại diện…

Nhiều khán giả cho rằng, nếu nói về nghệ sĩ kiếm được tiền khủng trong năm 2023 không thể không gọi tên Thuỳ Tiên.

Mono kiếm bộn tiền trên nền tảng số

Mono là “cú nổ” khi tỏa sáng nhờ ca khúc Waiting For You. Cùng với đó, mác “em trai Sơn Tùng” cũng giúp giọng ca sinh năm 2000 một bước thành ngôi sao trên thị trường. Ngay sau khi Waiting For You nổi lên, cát-xê của Mono đã trên dưới 100 triệu đồng/show. Còn hiện tại, cát-xê của em trai Sơn Tùng không dưới 200 triệu đồng.



Trong năm 2023, Mono đắt show quảng cáo, sự kiện. Không những thế, Mono còn thu bội tiền từ kênh YouTube của mình. Cụ thể, theo thống kê từ trang dữ liệu Social Blade, kênh YouTube “MONO Official” của nam ca sĩ được thành lập từ năm tháng 6/2022, với 39 video đã đăng tải và có gần 150 triệu lượt xem.

Social Blade ước tính, mỗi tháng kênh có thể mang về thu nhập từ 3.800 đến 60.400 USD (từ 89,3 triệu tới hơn 1,4 tỷ đồng). Số tiền hàng năm kênh có thể thu về là 45.300 đến 724.700 USD (tương đương khoảng hơn 1 tỷ tới 17 tỷ đồng).

Không thể phủ nhận, Mono là một trong nghệ sĩ hiếm hoi có sức "bật xa" ngay khi vừa ra mắt công chúng với thu nhập không hề nhỏ.

