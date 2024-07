Nghệ An: Vượt suối an táng người thân bị đuối nước

Người dân vượt suối sâu đưa người quá cố đi an táng. Ảnh: NDCC.

Ông Đức cho biết thêm, nạn nhân là chị H. T. L. (47 tuổi), trú tại bản Vều 2, xã Phúc Sơn, chị L. là một trong 2 người bị đuối nước tử vong trước đó 2 ngày.

Cũng theo ông Đức, bản Vều 2 là một trong 2 bản khó khăn nhất của xã, cách trung tâm huyện Anh Sơn gần 18 km, là một trong 2 bản của huyện nằm ở khu vực biên giới giáp nước bạn Lào.

Nạn nhân là chị H.T.L. bị đuối nước trước đó 2 ngày. Ảnh: NDCC.

Hiện nay, toàn bản có khoảng 86 hộ gần 400 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Thái. Ngoài bản Vều 2 còn có các bản khác như Vều 1, Vều 3 và Vều 4 đều là những bản rất khó khăn.

Theo ông Đức, cuộc sống bà con dân tộc nơi đây chủ yếu gắn liền với núi rừng và khe suối, nên hàng ngày bà con đi lại làm ăn phải lội bộ qua suối Vều rất nguy hiểm, đặc biệt là sau những trận mưa to…

Trước đó, vào chiều ngày 19/7, một nhóm người trú tại xã Phúc Sơn lên rừng trồng keo thuê. Khoảng 17h30 chiều cùng ngày, khi lội qua suối để trở về nhà, do nước chảy xiết nên 2 người bị nước cuốn trôi. Ảnh: VT.

“Do bản Vều 1 và Vều 2 nằm bên kia suối không có đất nghĩa trang nên mỗi khi trong bản có đám ma, nếu suối cạn thì không sao, còn gặp lúc nước suối Vều to, bà con phải đóng bè, căng dây từ bờ bên này sang bờ bên kia để lai dắt đưa quan tài qua suối…”, ông Đức cho biết thêm.

Trước đó, vào chiều ngày 19/7, một nhóm người trú tại xã Phúc Sơn lên rừng trồng keo thuê. Khoảng 17h30 chiều cùng ngày, họ quay trở về thì bị mắc kẹt ở suối Vều do mưa lớn làm nước suối dâng cao, chảy xiết.

Hình ảnh người dân lội suối đưa chị H.T.L. (46 tuổi) tại xã Phúc Sơn đi an táng. Clip: NDCC.

Do nước suối Vều dâng cao, nên nhóm người này chia thành nhiều nhóm để qua suối, nhiều nhóm lội qua an toàn. Tuy nhiên, khi còn 2 người đi sau cùng bị nước cuốn trôi. Nạn nhân được xác định là chị H.T.L. (46 tuổi) và Đ.T.H. (34 tuổi) cùng trú xã Phúc Sơn.

Tiếp nhận thông tin, hơn 100 người bao gồm các lực lượng chức năng đã có mặt ở hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân. Đến sáng 20/7, thi thể chị H.T.L. được tìm thấy cách nơi gặp nạn hơn 1 km.

Trong khi đó thi thể chị Đ.T.H. - nạn nhân thứ hai được tìm thấy vào sáng thứ 2 ngày 21/7 tại khu vực bãi Châu Tam, mép sông Giăng thuộc bản Vều 4, xã Phúc Sơn cách vị trí xảy ra vụ việc khoảng 5 km.

