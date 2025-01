Nghệ An có tân chủ tịch UBND tỉnh

Ông Lê Hồng Vinh - phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - Ảnh: BẰNG PHẠM

Chiều 3-1, tại kỳ họp thứ 26, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII đã bầu ông Lê Hồng Vinh - phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giữ chức chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Người tiền nhiệm ông Vinh là ông Nguyễn Đức Trung - phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An được bầu giữ chức bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 11-11-2024.

Trước đó, sáng 3-1 Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y ông Lê Hồng Vinh - ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nghệ An giữ chức vụ phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lê Hồng Vinh - 51 tuổi, quê xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An. Ông Vinh có trình độ chuyên môn thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý khoa học công nghệ.

Trước khi được bầu giữ chức chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ông Vinh từng trải qua các chức vụ phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Nghệ An, bí thư Huyện ủy huyện Anh Sơn; chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An.

Tháng 7-2021, tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, ông Vinh được bầu giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

