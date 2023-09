Nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ trên cầu La Thớ

Theo tin tức thời sự trên báo Người lao động, danh tính nạn nhân được xác định là anh Đ.V.D (18 tuổi; ở thôn Roồng, xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa).

Trước đó, khoảng 17h ngày 29/9, người dân địa phương khi đang đi qua cầu La Thớ thì tá hỏa khi phát hiện Đ.V.D đã tử vong trong tư thế thắt cổ, nghi nạn nhân tự tử.

Sự việc nhanh chóng được trình báo tới chính quyền và cơ quan chức năng.

Người dân và lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân về nhà lo hậu sự. Ảnh: Báo Quảng Bình



Nhận được tin báo, chính quyền và công an đã đến khám nghiệm hiện trường điều tra, tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Chính quyền, người dân địa phương hỗ trợ gia đình nạn nhân tổ chức mai táng theo phong tục, tập quán của địa phương.

...

Được biết, trước khi xảy ra sự việc vài ngày, anh D. được công an triệu tập lên làm việc vì nằm trong diện tình nghi của một vụ trộm tài sản trên địa bàn, khi nhà hàng xóm bị kẻ gian cạy tủ lấy một số tiền, tờ Gia đình & Xã hội đưa tin.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, mới đây, Đội chữa cháy và CNCH khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Bình thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh đã kịp thời chữa cháy tại chợ Ba Đồn.

Vào khoảng 18h40 ngày 28/9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh Quảng Bình nhận được tin báo cháy Chợ Ba Đồn, tại Khu phố 1, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã kịp thời chỉ đạo Đội chữa cháy và CNCH khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Bình xuất 04 xe chữa cháy, 01 máy bơm chữa cháy cùng 22 CBCS nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với lực lượng PCCC cơ sở chợ Ba Đồn, Công an thị xã Ba Đồn, Công an phường Ba Đồn và quần chúng nhân dân và triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ kịp thời chữa cháy và đồng thời khống chế ngăn chặn cháy lan, bảo vệ không cháy lan qua khu vực đình chính và hàng chục ki ốt liền kề trong chợ. Đến khoảng 19 giờ 20 phút thì đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Theo thống kê ban đầu vụ hỏa hoạn đã làm cho 04 ki ốt kinh doanh hàng điện tử và quần áo, đồ dùng sinh hoạt gia đình bị cháy, thiệt hại cụ thể đang được thống kê. Rất may, vụ cháy không có thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra.

Tác giả: Hoàng Yên (T/h)

Nguôn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn