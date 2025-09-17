Mỹ nhân bị đánh dã man giữa đường vì từ chối lời tán tỉnh

Theo tờ HK01, Lưu Lực Dĩnh mới đây gây xôn xao khi tiết lộ gặp sự cố nghiêm trọng tại Seoul, Hàn Quốc. Cô cho biết đã bị hành hung ngay trên đường sau khi từ chối lời tỏ tỉnh của một người đàn ông lạ.

Trên trang cá nhân, Lực Dĩnh chia sẻ loạt ảnh cơ thể bầm tím, chằng chịt vết thương. Người đẹp kể khi đang cùng hai người bạn trò chuyện thì có hai người đàn ông lạ mặt tiến tới làm quen, sau đó có hành vi quấy rối. Một trong hai liên tục khoác vai, xoa đầu, ôm kéo bạn cô. Thấy vậy, Lưu Lực Dĩnh lên tiếng cảnh cáo. Tuy nhiên, đối phương vẫn không dừng lại. Người đàn ông còn lại cũng tìm cách quấy rối, tán tỉnh cô. Sau khi bị người đẹp từ chối, gã tỏ ra bực tức và hai bên lời qua tiếng lại.

Lưu Lực Dĩnh trải qua cú sốc bị hành hung trên đường phố ở Hàn Quốc.

Một trong hai người đàn ông đã tát Lưu Lực Dĩnh, sau đó hành hung cô giữa đường. Cuối cùng, cô đã cố gọi điện cầu cứu cảnh sát. Khi lực lượng chức năng có mặt, họ chỉ yêu cầu Lưu Lực Dĩnh đưa số hộ chiếu rồi để hai người đàn ông kia rời đi. Cảnh sát còn trấn an cô rằng chuyện như vậy là "thường gặp”, bảo cô đừng khóc và nên về nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, Lưu Lực Dĩnh phát hiện toàn thân chi chít vết bầm, ngón tay cái còn bị gãy. Cô phải nằm liệt giường hai ngày, sức khỏe xuống cấp. Hiện cô dự định sẽ đến bệnh viện lấy giấy chứng nhận thương tích rồi quay lại đồn cảnh sát để trình báo vụ việc.

Những chia sẻ của Lưu Lực Dĩnh nhanh chóng thu hút quan tâm, kéo theo nhiều bàn luận trái chiều. Bên cạnh những ý kiến động viên người đẹp, dân mạng bày tỏ bức xúc khi những kẻ hành hung không bị bắt giữ.

Lưu Lực Dĩnh là một YouTuber và nhà sáng tạo nội dung có tiếng tại Đài Loan, Trung Quốc. Người đẹp được biết đến những vlog đời sống mang màu sắc trẻ trung, vui nhộn. Kênh YouTube của cô hiện khoảng nửa triệu lượt theo dõi, chủ yếu xoay quanh các chủ đề du lịch, ẩm thực, làm đẹp và trải nghiệm văn hóa ở nhiều quốc gia. Nhờ ngoại hình xinh xắn, lối nói chuyện duyên dáng, Lưu Lực Dĩnh trở thành gương mặt được cộng đồng mạng Đài Loan yêu thích.

