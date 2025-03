Mua ô tô nhập khẩu, người đàn ông Nghệ An chuyển khoản 4 lần thì phát hiện bị lừa mất 395 triệu đồng: Không nhận được xe, không biết đòi tiền ở đâu

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã đưa ra cảnh báo hình thức lừa đảo mua bán ô tô, xe máy giá rẻ trên facebook. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Khôi (trú tại Nghệ An), mất tổng cộng 395 triệu đồng mà không nhận được ô tô.

Ảnh chụp màn hình

Theo đó, thủ đoạn của kẻ lừa đảo được thực hiện vô cùng tinh vi. Đầu tiên, đối tượng đăng quảng cáo trên facebook với nội dung bán xe ô tô nhập khẩu giá rẻ bất ngờ, thấp hơn 100-200 triệu đồng so với giá thị trường. Lý do chúng đưa ra để thuyết phục nạn nhân gồm: Xe nhập khẩu theo đường tiểu ngạch, nên không mất nhiều thuế, giá rẻ hơn xe chính hãng; Là xe thanh lý từ ngân hàng hoặc hải quan, cần bán nhanh nên giá thấp; Xe có nguồn hàng nội bộ, chỉ dành cho khách hàng “quen biết” hoặc đặt cọc sớm… Với những lời quảng này, nhiều người ham rẻ nhanh chóng bị thu hút nên chủ động để hỏi mua.

Sau khi nạn nhân nhắn tin hỏi mua xe, đối tượng tự nhận là nhân viên của Công ty TNHH Ô tô Hoàng Đạt (địa chỉ tại Tây Ninh) và đưa ra 1 loạt những hứa hẹn như: Xe đã có sẵn, chỉ cần đặt cọc để giữ xe; Cam kết đủ giấy tờ hợp lệ, có thể đăng ký chính chủ và lưu hành trên toàn quốc; Đưa ra chính sách hoàn tiền nếu xe có vấn đề, khiến nạn nhân an tâm.

Để tạo lòng tin, đối tượng còn sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như: Gửi ảnh CCCD giả mạo, tự nhận là đại diện công ty; Gửi video quay xe đúng mẫu mà nạn nhân muốn mua. Thực chất, video này lấy từ một công ty Ford, nhưng đã bị lồng tiếng bằng AI để giả mạo. Thậm chí, chúng còn sẵn sàng quay clip tại một phòng công chứng, giả vờ đang làm thủ tục sang tên xe, nhằm củng cố lòng tin.

Sau khi nạn nhân không còn nghi ngờ gì, chúng dụ chuyển tiền từng đợt theo chiến thuật “bỏ con săn sắt, bắt con cá rô”. Tức là, thay vì yêu cầu chuyển toàn bộ số tiền một lúc, đối tượng chia nhỏ khoản tiền thành từng đợt để nạn nhân mất cảnh giác

Đợt 1: Đặt cọc giữ xe (20 triệu đồng – 24/02/2025)

Đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển khoản trước 20 triệu đồng để giữ xe, hứa hẹn sau 3-5 ngày sẽ giao xe tận nơi. Sau khi nhận tiền, chúng tiếp tục viện lý do để đòi thêm tiền.

Đợt 2: Rút hồ sơ xe (30 triệu đồng – 25/02/2025)

Chúng thông báo xe đang nằm ở kho hải quan và cần 30 triệu đồng để rút hồ sơ xe, làm thủ tục thông quan. Để thuyết phục, chúng gửi thêm hình ảnh giấy tờ xe giả, khiến nạn nhân tiếp tục tin tưởng.

Đợt 3: Làm cà vẹt và biển số (250 triệu đồng – 28/02/2025)

Sau khi nhận 50 triệu đồng trước đó, đối tượng tiếp tục yêu cầu 250 triệu đồng để làm cà vẹt và bốc biển số. Chúng giải thích rằng số tiền này dùng để đóng các loại phí theo quy định.

Đợt 4: Đóng thuế (95 triệu đồng – 28/02/2025, cùng ngày)

Đến bước cuối, chúng báo rằng xe đã hoàn tất thủ tục nhưng cần đóng thêm 95 triệu đồng tiền thuế, nếu không sẽ không thể giao xe. Để trấn an nạn nhân, chúng cam kết rằng sẽ hoàn lại số tiền này sau khi xe về tay khách hàng. Tin tưởng vào lời hứa, nạn nhân tiếp tục chuyển tiền.

Sau khi nhận đủ tiền, kẻ lừa đảo chặn Facebook, cắt đứt mọi liên lạc, không giao xe, nạn nhân cũng không thể đòi lại tiền.

Thông qua vụ việc này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đưa ra 5 lưu ý sau:

- Cảnh giác với các bài đăng bán xe giá rẻ trên Facebook: Không ai bán xe chính hãng với mức giá thấp bất thường.

- Không chuyển tiền cọc khi chưa xác minh rõ ràng: Đến tận nơi xem xe, kiểm tra giấy tờ trước khi giao dịch.

- Kiểm tra thông tin công ty: Yêu cầu xem giấy phép kinh doanh, tra cứu trên các trang chính thống để xác nhận độ tin cậy.

- Cẩn thận với video giả mạo: Công nghệ AI có thể lồng tiếng, chỉnh sửa hình ảnh đánh lừa người mua.

- Báo ngay công an khi nghi ngờ bị lừa đảo: Nếu đã chuyển tiền, hãy nhanh chóng trình báo để được hỗ trợ.

Tác giả: Đinh Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn