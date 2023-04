Một người nước ngoài tử vong sau khi phẫu thuật thẩm mỹ

Trước đó, ngày 10/4, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh tiếp nhận thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai về trường hợp của người bệnh L.S.B (SN 1978, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tử vong vào ngày 9/4. Bệnh nhân này trước đó đã phẫu thuật tại Bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Korean Star - Sao Hàn (viết tắt BV Sao Hàn) ở địa chỉ 781/C9 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, TP Hồ Chí Minh.

Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hồ Chí Minh và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đến BV Sao Hàn xác minh nội dung vụ việc.

Kết quả xác minh ban đầu ghi nhận: ngày 1/4, người bệnh L.S.B đến khám tại BV Sao Hàn.

Từ năm 2020 - 2022, Bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Korean Star - Sao Hàn liên tiếp bị Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh xử phạt vì nhiều lỗi nghiêm trọng.



Đến ngày 2/4, người bệnh L.S.B nhập viện và phẫu thuật thẩm mỹ. Ngày 3/4, người bệnh xuất viện về nhà tại tỉnh Đồng Nai.

Đến trưa 7/4, người bệnh thấy khó thở, không nói chuyện được nhưng vẫn còn tỉnh táo, nên người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và đã tử vong vào ngày 9/4.

Ngày 12/4, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã có văn bản báo cáo Thanh tra Bộ Y tế và Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế về trường hợp tử vong của người bệnh L.S.B.

Hồ sơ bệnh án người bệnh L.S.B đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Đồng thời, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đang phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh và Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành xác minh, làm rõ các nội dung có liên quan đến việc điều trị cho người bệnh L.S.B trên và tiến hành xử lý theo quy định đối với các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Đáng nói, từ năm 2020 - 2022, BV Sao Hàn liên tiếp bị Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh xử phạt hành chính và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật.

Trong đó, tháng 11/2022, Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định xử phạt 42 triệu đồng, tước chứng chỉ hành nghề của ông Lê Ngô Khánh Huy - người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của BV Sao Hàn trong thời hạn 2 tháng và buộc cơ sở chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh.

Tháng 11/2022, Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định xử phạt Bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Korean Star - Sao Hàn 42 triệu đồng.



Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh xác định BV Sao Hàn mắc nhiều lỗi vi phạm như: người hành nghề chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có mặt tại cơ sở trong thời gian cơ sở đăng ký hoạt động mà không ủy quyền cho người khác theo quy định; thay đổi người hành nghề nhưng không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền; lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ các mục có trong hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật; không hội chẩn khi đã điều trị những bệnh nhân không có tiến triển tốt hoặc có diễn biến xấu đi.

Tháng 12/2020, bị Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh xử phạt 11 triệu đồng do cơ sở này không đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất trong quá trình hoạt động, hoạt động không có bảng hiệu.

Tháng 4/2022, Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã xử phạt BV Sao Hàn số tiền 4,7 triệu đồng về các hành vi: không niêm yết giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; không sử dụng trang bị phòng hộ theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, bệnh viện này xảy ra vụ việc một người phụ nữ nguy kịch và tử vong sau khi thực hiện phẫu thuật nâng mũi. Ngày 23/2/2022, nữ bệnh nhân T.T.P.A (44 tuổi, trú tại Bình Dương) đến BV Sao Hàn để phẫu thuật chỉnh mũi. Sau khi được nhân viên làm tiền mê, nữ bệnh nhân bất ngờ ngưng tim, ngưng thở. Các nhân viên y tế đã tiến hành hồi sức và sau khoảng 20 phút tim của bệnh nhân đã đập trở lại.

Tuy nhiên, sau 6 giờ, bệnh nhân vẫn không tỉnh và rơi vào tình trạng hôn mê sâu nên BV Sao Hàn đã chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu. Các bác sĩ ở đây chẩn đoán bệnh nhân bị hôn mê sâu, ngưng tuần hoàn hô hấp, sốc phản vệ do thuốc gây mê. Sau gần 4 tháng điều trị, đến ngày 14/6/2022, Bệnh viện Chợ Rẫy thông báo nữ bệnh nhân trên đã tử vong…



Tác giả: Phú Lữ

Nguồn tin: cand.com.vn