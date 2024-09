Một học sinh bị ô tô tông tử vong, gia đình viết đơn xin hỗ trợ quan tài

Tối 23-9, nhiều người ở Huế đã lên mạng xã hội Facebook để kêu gọi mọi người quyên góp, hỗ trợ gia đình một học sinh ở xã Phú Dương, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế bị tử vong do tai nạn giao thông.

Thùng quyên góp cũng được người dân, hàng xóm để trên đường để kêu gọi sự ủng hộ cho gia đình em.



Nạn nhân là học sinh Lê Thị Hoài Th. (SN 2009; ngụ thông Mỹ An, xã Phú Dương, TP Huế). Thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ 25 phút ngày 23-9, em Th. điều khiển xe đi trên Quốc lộ 49 hướng Thuận An - Huế, khi đến cầu Mỹ Khánh, xã Phú Dương thì bị ô tô tải biển kiểm soát 75C-107.28 do Nguyễn Hữu Thành Phương (SN 1991; ngụ xã Hương Bình, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) điều khiển, chạy từ phía sau cùng chiều tông vào, gây tai nạn giao thông.

...

Hậu quả, em Th. tử vong khi đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Lái xe tải âm tính với nồng độ cồn và chất ma tuý. Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được Công an TP Huế điều tra làm rõ.

Hoàn cảnh gia đình em Th. thuộc diện khó khăn nên sau khi sự việc thương tâm xảy ra, người thân của nạn nhân đã có đơn gửi hội từ thiện xin mọi người hỗ trợ quan tài để an táng cháu. Trong đơn có xác nhận của UBND xã Phú Dương, đại diện gia đình cháu Th. khẩn thiết: "Gia đình cháu hiện tại kinh tế khó khăn. Nay tôi viết đơn này mong giúp đỡ cho gia đình một cái quan tài để khâm liệm cho cháu".

Cầu Lưu Khánh nằm trên tuyến giao thông huyết mạch Quốc lộ 49 nối trung tâm TP Huế với khu vực phía Đông với lưu lượng phương tiện lưu thông khá lớn mỗi ngày, trong đó có rất nhiều ô tô tải hạng nặng chở đá về thi công dự án đê biển, hàng hoá về cảng Thuận An. Cầu này dù ngắn nhưng khá hẹp, lại nằm ở khúc cua nên rất nguy hiểm. Nhiều vụ tai nạn đã xảy ra nên người dân rất mong muốn cây cầu này sớm được đầu tư, mở rộng.

Tác giả: Q. Nhật



Nguồn tin: Báo Người Lao Động