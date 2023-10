Mở nắp capo, tài xế sợ hãi khi thấy quái vật đang trừng mắt nhìn mình

Your browser does not support the video tag.

Sự việc được ghi lại tại Phranakhon Si Ayutthaya, Thái Lan.

Chủ cửa hàng Tee Natwijit, 57 tuổi, đã vô cùng sợ hãi khi khách hàng nói với ông rằng họ nhìn thấy đuôi con trăn đang ngọ nguậy dưới nắp capo. Người chủ doanh nghiệp in ấn đã lập tức chạy tới chiếc Isuzu Grand Adventure của mình. Khi nhấc nắp capo lên, ông nhìn thấy một con quái vật đang trừng mắt nhìn mình.

Anh ta nhanh chóng đóng sập nắp capo lại và gọi cho những người xử lý động vật địa phương. Họ đến và lôi con trăn nặng 30kg đang cuộn tròn ở động cơ ra ngoài. Trong clip được ghi lại, con trăn đang quằn quại khi bị lôi ra ngoài.

Tee nhẹ nhõm cho biết: "Gần đây có rất nhiều con gà bị mất tích. Tôi nghĩ con trăn này chính là nguyên nhân. Tôi không muốn nghĩ về nó. Nếu tôi bắt đầu lái xe và con trăn ở dưới chân tôi thì chắc tôi sẽ gặp ác mộng về điều đó".

Nhân viên cứu hộ Kritpol Poolsong, 23 tuổi, cho biết con trăn đã bị bắt bằng dây thòng lọng và nhét vào túi và thả về tự nhiên.

Ông nói thêm: "Khi có mưa lớn và khí hậu trở nên mát mẻ hơn, trăn sẽ tìm nơi ấm áp và khô ráo. Động cơ ô tô là hoàn hảo cho chúng. Mọi người nên kiểm tra trước khi bắt đầu lái xe".

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn