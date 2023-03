Miền Bắc sắp đón đợt nắng nóng đầu tiên trên diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tuần sau, Bắc Bộ sẽ bước vào đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên của mùa hè 2023. Đợt nóng đầu tiên này xảy ra ở Đồng Bằng Bắc Bộ ngay trong 10 ngày cuối tháng 3, tức sớm hơn khoảng một tháng rưỡi so với trung bình nhiều năm và sớm hơn tới hơn 2 tháng so với đợt đầu tiên của năm 2022.



Quan sát trên bản đồ khí tượng cho thấy vùng thấp nóng phía Tây trên khu vực Vân Nam (Trung Quốc) đã phát triển khá rõ. Trong những ngày tới, khi khối không khí lạnh cũ tiếp tục suy yếu và lệch ra phía đông, vùng áp thấp nóng càng phát triển mạnh hơn, quá trình tăng nhiệt ở Bắc và Trung Bộ, nhất là khu Tây Bắc sẽ tiếp diễn.

Miền Bắc đón nắng nóng diện rộng từ tuần sau - Nguồn: Sức khoẻ và Đời sống.



Dự báo tại miền Bắc, trong các ngày 18-19/3, vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ trời có mưa phùn, sương mù rải rác vào đêm và sáng.



Từ 20/3, miền Bắc hửng nắng, không mưa, nền nhiệt tăng dần. Từ 21-24/3, miền Bắc duy trì thời tiết ngày nắng, cục bộ có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Dự báo nhiệt độ cao nhất những ngày này ở miền Bắc từ 34-36 độ. Thủ đô Hà Nội tuy không nằm trong tâm nóng, nhưng dự báo cũng sẽ có nắng nóng diện rộng.

... Miền Bắc, miền Trung sắp đón nắng nóng - Nguồn: Tiền phong.



Đồng thời, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết, mùa hè năm nay đến sớm và gay gắt hơn so với năm 2022.



Dự báo, thời kỳ nửa cuối tháng 3 có khả năng nắng nóng cục bộ ở miền Bắc, miền Trung, sau đó gia tăng về cường độ và mở rộng phạm vi vào tháng 4-5.



Nhiệt độ trung bình trên hầu khắp cả nước trong tháng 4 phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ, riêng khu vực Tây Nguyên-Nam Bộ thấp hơn khoảng 0,5 độ. Từ tháng 5-6, nhiệt độ trung bình có xu hướng cao hơn khoảng 0,5 độ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.



Cơ quan khí tượng nhận định, tháng 7-8/2023 nắng nóng tiếp tục xảy ra chủ yếu ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, cường độ nắng nóng có khả năng gay gắt hơn so với cùng thời kỳ năm 2022.





Tác giả: Phương Linh (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn