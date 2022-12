Miền Bắc rét đậm, miền Trung bước vào đợt mưa rất lớn

Sáng nay (1/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ. Dự báo ngày hôm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng và trung du từ 11-14 độ, vùng núi 9-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ.

Miền Bắc hôm nay rét đậm.



Phía Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 20 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất 15-17 độ.

Dự báo ngày mai, nền nhiệt còn giảm sâu hơn. Đợt rét ở miền Bắc kéo dài nhiều ngày đầu tháng 12.

Hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An sáng nay có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, phía Nam 23-26 độ.

Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa từ hôm nay bước vào một đợt mưa lớn diện rộng.

...

Trong đó từ sáng nay đến đêm mai (2/12), khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong đó lượng mưa từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị từ 70-150mm, có nơi trên 250mm. Khu vực Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi là nơi mưa to nhất với lượng mưa từ 150-250mm, có nơi trên 300mm.

Các tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa rất to trong hôm nay và ngày mai.



Từ đêm nay đến đêm mai (2/12), mưa mở rộng ra Bình Định đến Khánh Hòa với cường độ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 120mm.

Dự báo ngày và đêm 3/12, các tỉnh Hà Tĩnh đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm. Khoảng từ ngày 4-5/12 do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên mưa lớn ở khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài.

Do mưa lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên từ 19-22 độ, tại Nam Bộ từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất Tây Nguyên từ 28-31 độ, Nam Bộ từ 31-34 độ.

Dự báo từ mai (2/12) đến 4/12, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Tác giả: Nguyễn Hoài

Nguồn tin: Báo Tiền Phong