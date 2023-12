Miền Bắc chìm trong rét đậm, thấp nhất hơn 1 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn quốc gia thông tin, hôm nay, miền Bắc chìm trong rét đậm, vùng núi rét hại sau khi đón đợt không khí lạnh cực mạnh. Đây là đợt rét đậm diện rộng đầu tiên trong mùa đông năm nay.

Nhiệt độ quan trắc lúc 7h ngày 17/12 tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là 1,2 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 7,7 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) 5,8 độ C; Trùng Khánh (Cao Bằng) 6,5 độ C; Ngân Sơn (Bắc Kạn) 7,8 độ C.

Hà Nội nhiệt độ giảm sâu, thấp nhất tại trạm Hoài Đức đo được 12,5 độ C; các trạm khác là Ba Vì, Sơn Tây, Láng, Hà Đông, nhiệt độ lần lượt 12,8 độ C, 13,1 độ C, 12,8 độ C và 12,6 độ C.

Miền Bắc chìm trong rét đậm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 1,2 độ C, vùng núi cao khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. (Ảnh: Khổng Chí)

Một số nơi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C như: Mộc Châu (Sơn La) 8,4 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 9,5 độ C; Nguyên Bình (Cao Bằng) 9,4 độ C; Lạng Sơn 7,8 độ C; Bắc Sơn, Đình Lập (Lạng Sơn) cùng 8,5 độ C; Lục Ngạn (Bắc Giang) 9,9 độ C.

...

Theo chuyên gia khí tượng thuỷ văn, đêm nay nhiệt độ miền Bắc còn giảm. Mẫu Sơn (Lạng Sơn) đêm nay khả năng có băng giá. Cùng với đó, cácđỉnh núi cao ở Lào Cai cũng như vùng núi phía Bắc chiều và đêm nay có thể xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Ảnh hưởng của không khí lạnh, hiện nay, Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to. Các tỉnh, thành từ Quảng Trị đến Đà Nẵng mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 16/12 đến 8h ngày 17/12 có nơi trên 90mm như: Bến Quang (Quảng Trị) 117mm, Hồ Hòa Mỹ (Thừa Thiên Huế) 183.8mm, Hòa Ninh (Đà Nẵng) 129.8mm, Quế Sơn (Quảng Nam) 92.6mm…

Ngày và đêm 17/12, Quảng Trị đến Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 40-80mm, có nơi trên 120mm. Từ 18/12, mưa lớn xu hướng giảm dần.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 17/12, Quảng Bình và Bình Định đến Khánh Hòa mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm.

Ngay sau đợt không khí lạnh này, khoảng đêm 18, ngày 19/12, nước ta lại đón thêm đợt không khí lạnh tăng cường khá mạnh, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục chìm trong rét đậm kéo dài nhiều ngày, vùng núi Bắc Bộ rét hại. Thời tiết cũng được dự báo khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Tác giả:NGUYỄN HUỆ

Nguồn tin: vtc.vn