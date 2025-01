Mạng xã hội lan truyền clip đôi nam nữ đánh dữ dội người mặc áo xe ôm công nghệ

Your browser does not support the video tag.

Clip ghi lại vụ việc.

Ngày 1-1, mạng xã hội chia sẻ clip đôi nam nữ đánh một người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ.

Người phụ nữ liên tục đánh người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ.



Vụ việc được xác định xảy ra trên đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1 (TP HCM). Thời gian là lúc 23 giờ 30 ngày 31-12-2024.

Theo clip, đôi nam nữ đã liên tục dùng chân, tay đánh liên tiếp vào một người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ. Đáng nói, người phụ nữ còn dùng chân đè lên đầu người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ. Lúc này, nam tài xế chỉ biết nằm bất động.

Chưa kể, người đàn ông đi cùng cũng đánh luôn người phụ nữ lao vào can ngăn.

Tại hiện trường cho thấy hai xe máy ngã xuống đường. Lúc này, rất đông phương tiện dừng lại quay phim, chụp hình song chẳng mấy ai lao vào can ngăn.

Clip gây xôn xao trên mạng xã hội. Đội CSGT Bến Thành (thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM) cho biết đã nắm thông tin trên và đang xác minh, làm rõ.

Đến sáng nay, Công an phường Bến Nghé đã mời đôi nam nữ về trụ sở làm việc.

