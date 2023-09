Lựa chọn thang dây thoát hiểm nào để phòng rủi ro cháy nổ?

Khi xảy ra sử cố cháy nổ, lập tức mở thang dây 1 đầu có 2 móc của thang dây sẽ móc vào cột, lan can, ban công của phòng hoặc 1 vật cố định bất kỳ sao cho chắc chắn; 1 đầu còn lại thì thả đến nơi an toàn cần di chuyển đến. Bước xuống thang dây và nhanh chống leo đến nơi an toàn. Nên dùng dây thoát hiểm dùng trong tình huống cháy nổ xảy ra và trong trường hợp khẩn cấp phù hợp cho những hộ gia đình từ tầng 10 trở xuống.