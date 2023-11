Lời khai xót xa của cô gái 18 tuổi giả bác sĩ bắt cóc trẻ sơ sinh

Ngày 5-11, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang củng cố hồ sơ xử lý T.T.N.T (18 tuổi, quê Bến Tre; tạm trú tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương).

T. là nghi can bắt cóc trẻ sơ sinh trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Theo nguồn tin của phóng viên, T. bị bệnh u nang buồng trứng, đã sảy thai 1 lần, khả năng có con rất thấp. Dù vậy, trước áp lực của gia đình và mong muốn có con, T. đã nói dối chồng đang mang thai, dự sinh vào tháng 10-2023.

Vốn dĩ T. có tạng người mập, giống mang bầu nên không ai nghi ngờ.

CLIP: Camera an ninh ghi lại cảnh người phụ nữ bế đứa trẻ

Ngày 4-11, T. vào khoa Phụ Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để kiểm tra sức khỏe sinh sản nhưng nói dối là nhập viện sinh con.

Vào tới đây, T. nảy sinh ý định bắt cóc trẻ sơ sinh của sản phụ khác để nói dối là con mình. Nghĩ tới đó, T. liền lén lấy áo của bác sĩ để giả dạng nhằm thực hiện hành vi.

Khoảng 18 giờ chiều ngày 4-11, thấy chị H.T.B (25 tuổi, quê Hậu Giang) đang chăm con gái mới sinh nên T. bước vào phòng và yêu cầu đưa bé cho mình bế đi chích ngừa. Chị B. liền đưa con gái cho T.

T.T.N.T bế đứa trẻ đi ra. Ảnh cắt từ clip



Sau khi bế đứa trẻ ra khỏi bệnh viện, T. bắt xe ôm đưa về nhà trọ tại xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng và nói dối cả nhà là mới sinh.

Công an đã nhanh chóng xác minh, lần theo dấu vết và tìm về nhà trọ của T. Tại đây, T. bị bắt giữ khi đang ở cùng đứa trẻ.

Tác giả: Thảo Nguyễn

Nguồn tin: Báo Người Lao Động