Lời kể của một chỉ huy không tuân lệnh trong đêm thiết quân luật Hàn Quốc

Trả lời phỏng vấn tờ JoongAng Daily cuối tuần trước, chuẩn tướng Lee Sang-hyun, chỉ huy Lữ đoàn Nhảy dù số 1 thuộc Bộ Tư lệnh Chiến tranh Đặc biệt Hàn Quốc, thuật lại tình hình hỗn loạn sau lệnh thiết quân luật.

Theo lời kể của tướng Lee, sau khi Tổng thống Yoon Suk-yeol ban bố thiết quân luật vào đêm 3-12, hai tiểu đoàn với khoảng 250 binh sĩ thuộc Lữ đoàn Nhảy dù số 1 nhận lệnh điều động đến tòa nhà quốc hội ở trung tâm Yeouido, phía Tây Seoul.

Cấp trên yêu cầu tất cả binh sĩ mang đạn giả và súng điện tới hiện trường, họ không được cấp phát đạn thật.

"Tôi nhận được điện thoại của Trung tướng Kwak Jong-geun, chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến tranh đặc biệt. Khi tôi hỏi lại "chuyện gì đang xảy ra ở quốc hội", ông ấy chỉ hét lên "thiết quân luật vừa được ban bố" và cúp máy"- tướng Lee kể.

Ban đầu, tướng Lee nghĩ đã xảy ra khủng bố, không ai biết gì kể cả đội tình báo của họ. Tuy nhiên, ông nhớ lại Trung tướng Kwak ra lệnh không cấp đạn thật cho binh lính nên tạm loại trừ suy đoán khủng bố.

Chuẩn tướng Lee Sang-hyun, chỉ huy Lữ đoàn Nhảy dù số 1 của Bộ Tư lệnh Chiến tranh Đặc biệt Hàn Quốc. Ảnh: JoongAng Daily



Hai tiểu đoàn trên đến tòa nhà quốc hội vào khoảng 0 giờ 39 phút sáng 4-12. Hai chỉ huy tiểu đoàn báo cáo nhiều nhân viên quốc hội cùng dân thường ở đây sẵn sàng đối đầu với quân đội.

Qua điện thoại, cấp trên ra lệnh cho tướng Lee tìm mọi cách đưa các nhà lập pháp ra khỏi tòa nhà quốc hội. "Chỉ huy cấp trên muốn chúng tôi đưa các nhà lập pháp đi ngay cả khi phải phá cửa hoặc cắt điện. Tôi đã rất sốc" - Chuẩn tướng Lee Sang-hyun kể lại.

Chỉ huy Lữ đoàn Nhảy dù số 1 nói rằng ông nhận ra ngay cả chỉ huy cấp trên dường như cũng không chắc chắn về mệnh lệnh của mình. Do đó, ông quyết định không tuân lệnh và yêu cầu binh sĩ rút lui.

...

Ngay sau đó, quốc hội bỏ phiếu bãi bỏ thiết quân luật và quân đội rút lui hoàn toàn.

Binh lính Hàn Quốc được điều động đến trụ sở quốc hội rạng sáng 4-12. Ảnh: JoongAng



Tình hình khẩn cấp đã trôi qua nhưng để lại dư chấn nghiêm trọng trong lực lượng quân đội. Theo chuẩn tướng Lee Sang-hyun, ông nhận báo cáo về việc nhiều binh sĩ mang tâm lý lo lắng khi có tin đồn đảng đối lập sẽ trừng phạt những người lính tham gia thực thi thiết quân luật.

Để trấn an binh sĩ, tướng Lee khẳng định cá nhân ông cũng như lực lượng dưới quyền thực hiện mệnh lệnh do cấp trên giao phó và không hay biết về tình hình thực tế.

"Tôi đã tập trung binh lính dưới quyền hôm 6-12 và bảo rằng họ chỉ làm theo lệnh của tôi. Nếu họ bị buộc tội gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm dù phải chết" – tướng Lee quả quyết với tờ JoongAng Daily.

Ông Lee khẳng định tất cả binh sĩ Hàn Quốc không có ý định xấu trong suốt thời gian có mặt ở tòa nhà quốc hội, họ đã rất kiên nhẫn ngay cả khi bị đánh và đá. Do đó, ông mong công chúng bao dung với những binh sĩ này.

Your browser does not support the video tag.

Video: Toàn cảnh một đêm thiết quân luật ở Hàn Quốc

Tác giả: Tâm Nguyễn



Nguồn tin: Báo Người Lao Động