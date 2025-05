Lên mạng tìm dịch vụ "gái gọi", nam thanh niên bị lừa mất hơn 3,5 tỷ đồng

Theo đó, ngày 29/4, anh M. vào ứng dụng Telegram để xem các nội dung khiêu dâm và tìm dịch vụ "gái gọi". Sau đó, anh được các đối tượng hướng dẫn nạp tiền để kích hoạt thẻ thành viên và nhận "hoa hồng" từ việc nạp tiền.



Tổng số tiền anh M. đã nạp là hơn 3,5 tỷ đồng nhưng không rút được ra. Các đối tượng tiếp tục hướng dẫn anh phải làm thêm nhiệm vụ mới rút được tiền. Biết mình đã rơi vào "bẫy lừa đảo", người đàn ông đã đến cơ quan công an trình báo.

Qua sự việc trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân không tham gia các hoạt động, diễn đàn, hội nhóm mang tính chất “đ.ồi t.rụy, kh.iêu d.âm" trên không gian mạng.



Cẩn trọng với các yêu cầu về tài chính khi hoạt động trên môi trường mạng như: nộp phí mở tài khoản, kích hoạt thẻ thành viên và nhận hoa hồng hoặc tham gia giao dịch tài chính không rõ nguồn gốc nhất là những lời hứa hẹn lợi nhuận cao, cơ hội đầu tư hấp dẫn.



Chỉ giao dịch chuyển tiền khi xác định chắc chắn định danh của người đuợc nhận tiền. Không chuyển tiền cho nguời là, kể cả nguời đó xưng danh là Công an, Viện kiểm soát, Tòa án, ngân hàng. Tuyệt đối không truy cập đường link lạ, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.







Tác giả: Vân Đức

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn