Lâu không xuất hiện, nữ MC được khen "quốc bảo nhan sắc Việt" mặc váy "rực lửa", đẹp lấn át Mai Phương Thuý

Đặc biệt, cô cũng có khoảnh khắc chung khung hình với Mai Phương Thuý. Trong khi Mai Phương Thuý chọn kiểu váy khá an toàn với thiết kế đơn giản và màu đen sang trọng, Huyền My lại chọn chiếc váy đỏ rực nổi bật cùng những đường cắt xẻ táo bạo. Cũng nhờ thế mà dù Huyền My có "thua thiệt" về chiều cao nhưng 3 vòng nóng bỏng của cô dường như lấn át toàn bộ đàn chị của mình.